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Vojvoda od Saseksa doživeo je bolnu nezgodu tokom jedne od retkih poseta svojoj domovini, i to kada ga je na času joge povredila koza.Princ Hari je prošle nedelje stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi učestvovao u događajima kojima je obeleženo odbrojavanje godinu dana do Invictus Igara 2027. u Birmingemu. Ovo je ujedno bio i prva poseta njegove supruge Megan Markl i njihove dece, princa Arčija i princeze Lilibet, Velikoj Britaniji nakon više od četiri godine.

Foto: Telegraph/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nezgoda na jogi s kozama

Tokom boravka u domovini Hari je učestvovao i u nizu drugih javnih događaja. Posetio je festival Scotty's Little Soldiers u Vorikširu, koji pruža podršku deci čiji su roditelji stradali služeći u britanskoj vojsci, što je cilj koji je princu vrlo važan. Tom prilikom je 41-godišnji princ učestvovao i u satu joge s kozama, gde učesnici izvode joga poze dok se znatiželjne male koze slobodno kreću, maze ili penju po njima.

Dok je Hari ležao na zemlji, sledeći uputstva da pusti životinje da istražuju prostor, jedna koza je odlučila da mu skoči pravo na međunožje. Hari, koji je za ovu priliku nosio elegantnu plavu košulju i pantalone, potom je seo kako bi došao sebi, smejući se nezgodnom trenutku.

Foto: Heathcliff O'Malley for the Telegraph / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia

Borba vodenim balonima

Kasnije se Hari pridružio i borbi vodenim balonima koja se odvijala na velikom poligonu na naduvavanje s preprekama. U jednom trenutku ga je dečak pogodio balonom pravo u lice, na šta mu je princ, kako prenosi Page Six, u šali dobacio: "Kako se zoveš? Zapamtiću te."

"On je najbolji!"

Princ je narednih dana dobio brojne pohvale na društvenim mrežama zbog svoje opuštenosti i sportskog duha, te zato što se nije dao omesti neprijatnom nezgodom. "Princ Hari briljira na jogi s kozama kao pravi haotični kraljevski tata", napisao je jedan korisnik na platformi X. Drugi je komentarisao: "Haaaaa, on je najbolji!", dok je treći zaključio: "Princ Hari je GOAT [Najveći svih vremena]".

Foto: Heathcliff O'MALLEY / AFP / Profimedia

Poseta u senci starih napetosti

Putovanju su prethodile i određene kontroverze. Megan i deca navodno su u poslednjem trenutku razmišljali o odustajanju od dolaska na događaje kojima je obeleženo odbrojavanje godinu dana do Invictus Igara 2027. zbog izostanka policijskog obezbeđenja finansiranog javnim novcem.

Istovremeno su, prema pisanju britanskih medija, zvaničnici Bakingemske palate povukli ponudu da Hari odsedne kod njih jer je prekasno odgovorio na poziv. Takođe, britanski mediji navode da se kralj Čarls tokom te posete susreo sa sinom i unucima, uključujući princezu Lilibet, koju je navodno tada prvi put video, te da se raduje njihovoj sledećoj poseti.

Video: "Princ Hari ili je licemeran ili samo glup"