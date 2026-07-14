Slušaj vest

Jovan Memedović iznenadio je gledaoce kviza „Superpoterakada se tokom snimanja požalio na neprijatne bolove u leđima. Voditelj je sasvim slučajno dobio priliku da o svojim tegobama razgovara sa stručnom osobom, nakon što je saznao da je jedna od takmičarki lekar fizikalne medicine i rehabilitacije.

Umesto uobičajenog kratkog predstavljanja učesnice, razgovor je ubrzo prerastao u spontanu konsultaciju pred kamerama. Memedović je doktorki opisao bol koji se širi duž leđa, a zatim je upitao šta bi moglo da izaziva takve probleme.

Jovan Memedović u kvizu Potera (2).png
Foto: Printscreen/RTS

Takmičarka otkrila čime se bavi, Memedović odmah zatražio savet

Sve je počelo pitanjem koje Jovan Memedović redovno postavlja takmičarima na početku razgovora.

– Čime se bavite? – upitao je voditelj.

Lekar fizikalne medicine i rehabilitacije – odgovorila je takmičarka.

Kada je čuo njenu profesiju, Memedović je uz osmeh primetio da se pojavila u pravom trenutku. Potom joj je opisao zdravstveni problem koji ga muči.

Ko kec na deset ste došli, imam bol koji ide malo nagore, malo nadole. To može da bude diskus ili šta može da bude? – upitao je Jovan.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Šta bi mogao da bude uzrok bolova u leđima?

Takmičarka mu je objasnila da problem može biti povezan sa diskusom, ali da postoji i drugi mogući uzrok. Naglasila je da bolovi često mogu da se jave kada mišići koji stabilizuju kičmu nisu dovoljno ojačani.

– Može da bude diskus, ali verovatnije da nisu ojačani mišići trbušnog pojasa i paravertebralne muskulature – objasnila mu je.

Njena procena izrečena je na osnovu kratkog razgovora u studiju, bez pregleda i postavljanja konačne dijagnoze.

Jovan Memedović pitao koje vežbe treba da radi

Jovan Memedović upoutio emotivan govor Milinkoviću u Poteri.jpg
Jovan Memedović upoutio emotivan govor Milinkoviću u Poteri Foto: Printscreen/RTS

Voditelj, poznat po aktivnom načinu života i boravku u prirodi, želeo je da čuje šta bi mogao da uradi kako bi ojačao mišiće i ublažio tegobe.

– Šta bi trebalo da radim? Malo vežbe, stomak i leđa? – pitao je Memedović.

– Pa da, vežbe za stomak i leđa – potvrdila je takmičarka.

Memedović joj se zahvalio na savetu, a zatim priznao da mu najveći problem predstavlja održavanje kontinuiteta u vežbanju.

Memedović priznao zašto prekida sa treninzima

Pogledajte u galeriji i kako izgleda vikendica Jovana Memedovića:

Vikendica Jovana Memedovića je pravi raj za dušu Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Iako vežba, voditelj je objasnio da mu druge obaveze često poremete rutinu. Kada napravi dužu pauzu, kako je rekao, mora ponovo da počne od početka.

– Hvala vam. Da vam kažem iskreno, vežbam, ali pokvari se to. Vežbate u nekom periodu i počnete nešto drugo da radite, ne radite kontinuirano i sve ode bestraga. Onda moraš sve iz početka – zaključio je Jovan Memedović.

Ne propustiteZanimljivostiDramatična situacija u kvizu Superpotera: Takmičar bio na korak od poraza, a onda osvojio pola miliona dinara
Takmičar Mašan i Jovan Memedović u kvizu Superpotera
Zanimljivosti"Dobrodošao, brate moj izgubljeni": Nesvakidašnja situacija u Superpoteri, Dušan Macura nasmejao celu Srbiju
Dušan Macura je Tragač u novoj sezoni kviza Potera
Kultura"Sportski sam fanatik i ljubitelj peglane kobasice" Ko je privatno šampion "Superpotere" Aleksa Stefanović i na šta će potrošiti 2 miliona
Aleksa Stefanovic_Superpotera_4.jpg
ZanimljivostiZmija u studiju Superpotere napravila haos: Memedović je stavio oko vrata, a onda je usledio krah tragača
Jovan Memedović s pitonom oko vrata u Superpoteri
Pop kulturaJovan Memedović otkrio da li se farba: Usred kviza "Potera" nastala neprijatna situacija, svi su čekali njegov odgovor
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
Zanimljivosti"Imam interesantan podatak", Memedović šokirao informacijom u "Poteri": "Kod nas na divljaka to rade" (video)
Jovan Memedović u kvizu Potera

 Video: Jovan Memedović uzeo zmiju u ruke

00:28
Jovan Memedović uzeo zmiju u ruke Izvor: Instagram