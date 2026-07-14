Jovan Memedović se požalio na jake bolove usred "Superpotere": Takmičarka mu odmah reagovala
Jovan Memedović iznenadio je gledaoce kviza „Superpotera“kada se tokom snimanja požalio na neprijatne bolove u leđima. Voditelj je sasvim slučajno dobio priliku da o svojim tegobama razgovara sa stručnom osobom, nakon što je saznao da je jedna od takmičarki lekar fizikalne medicine i rehabilitacije.
Umesto uobičajenog kratkog predstavljanja učesnice, razgovor je ubrzo prerastao u spontanu konsultaciju pred kamerama. Memedović je doktorki opisao bol koji se širi duž leđa, a zatim je upitao šta bi moglo da izaziva takve probleme.
Takmičarka otkrila čime se bavi, Memedović odmah zatražio savet
Sve je počelo pitanjem koje Jovan Memedović redovno postavlja takmičarima na početku razgovora.
– Čime se bavite? – upitao je voditelj.
– Lekar fizikalne medicine i rehabilitacije – odgovorila je takmičarka.
Kada je čuo njenu profesiju, Memedović je uz osmeh primetio da se pojavila u pravom trenutku. Potom joj je opisao zdravstveni problem koji ga muči.
– Ko kec na deset ste došli, imam bol koji ide malo nagore, malo nadole. To može da bude diskus ili šta može da bude? – upitao je Jovan.
Šta bi mogao da bude uzrok bolova u leđima?
Takmičarka mu je objasnila da problem može biti povezan sa diskusom, ali da postoji i drugi mogući uzrok. Naglasila je da bolovi često mogu da se jave kada mišići koji stabilizuju kičmu nisu dovoljno ojačani.
– Može da bude diskus, ali verovatnije da nisu ojačani mišići trbušnog pojasa i paravertebralne muskulature – objasnila mu je.
Njena procena izrečena je na osnovu kratkog razgovora u studiju, bez pregleda i postavljanja konačne dijagnoze.
Jovan Memedović pitao koje vežbe treba da radi
Voditelj, poznat po aktivnom načinu života i boravku u prirodi, želeo je da čuje šta bi mogao da uradi kako bi ojačao mišiće i ublažio tegobe.
– Šta bi trebalo da radim? Malo vežbe, stomak i leđa? – pitao je Memedović.
– Pa da, vežbe za stomak i leđa – potvrdila je takmičarka.
Memedović joj se zahvalio na savetu, a zatim priznao da mu najveći problem predstavlja održavanje kontinuiteta u vežbanju.
Memedović priznao zašto prekida sa treninzima
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Iako vežba, voditelj je objasnio da mu druge obaveze često poremete rutinu. Kada napravi dužu pauzu, kako je rekao, mora ponovo da počne od početka.
– Hvala vam. Da vam kažem iskreno, vežbam, ali pokvari se to. Vežbate u nekom periodu i počnete nešto drugo da radite, ne radite kontinuirano i sve ode bestraga. Onda moraš sve iz početka – zaključio je Jovan Memedović.
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