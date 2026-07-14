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Jovan Memedović iznenadio je gledaoce kviza „Superpotera“kada se tokom snimanja požalio na neprijatne bolove u leđima. Voditelj je sasvim slučajno dobio priliku da o svojim tegobama razgovara sa stručnom osobom, nakon što je saznao da je jedna od takmičarki lekar fizikalne medicine i rehabilitacije.

Umesto uobičajenog kratkog predstavljanja učesnice, razgovor je ubrzo prerastao u spontanu konsultaciju pred kamerama. Memedović je doktorki opisao bol koji se širi duž leđa, a zatim je upitao šta bi moglo da izaziva takve probleme.

Foto: Printscreen/RTS

Takmičarka otkrila čime se bavi, Memedović odmah zatražio savet

Sve je počelo pitanjem koje Jovan Memedović redovno postavlja takmičarima na početku razgovora.

– Čime se bavite? – upitao je voditelj.

– Lekar fizikalne medicine i rehabilitacije – odgovorila je takmičarka.

Kada je čuo njenu profesiju, Memedović je uz osmeh primetio da se pojavila u pravom trenutku. Potom joj je opisao zdravstveni problem koji ga muči.

– Ko kec na deset ste došli, imam bol koji ide malo nagore, malo nadole. To može da bude diskus ili šta može da bude? – upitao je Jovan.

Jovan Memedović je voditelj kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

Šta bi mogao da bude uzrok bolova u leđima?

Takmičarka mu je objasnila da problem može biti povezan sa diskusom, ali da postoji i drugi mogući uzrok. Naglasila je da bolovi često mogu da se jave kada mišići koji stabilizuju kičmu nisu dovoljno ojačani.

– Može da bude diskus, ali verovatnije da nisu ojačani mišići trbušnog pojasa i paravertebralne muskulature – objasnila mu je.

Njena procena izrečena je na osnovu kratkog razgovora u studiju, bez pregleda i postavljanja konačne dijagnoze.

Jovan Memedović pitao koje vežbe treba da radi

Jovan Memedović upoutio emotivan govor Milinkoviću u Poteri Foto: Printscreen/RTS

Voditelj, poznat po aktivnom načinu života i boravku u prirodi, želeo je da čuje šta bi mogao da uradi kako bi ojačao mišiće i ublažio tegobe.

– Šta bi trebalo da radim? Malo vežbe, stomak i leđa? – pitao je Memedović.

– Pa da, vežbe za stomak i leđa – potvrdila je takmičarka.

Memedović joj se zahvalio na savetu, a zatim priznao da mu najveći problem predstavlja održavanje kontinuiteta u vežbanju.

Memedović priznao zašto prekida sa treninzima

Pogledajte u galeriji i kako izgleda vikendica Jovana Memedovića:

1/8 Vidi galeriju Vikendica Jovana Memedovića je pravi raj za dušu Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Iako vežba, voditelj je objasnio da mu druge obaveze često poremete rutinu. Kada napravi dužu pauzu, kako je rekao, mora ponovo da počne od početka.

– Hvala vam. Da vam kažem iskreno, vežbam, ali pokvari se to. Vežbate u nekom periodu i počnete nešto drugo da radite, ne radite kontinuirano i sve ode bestraga. Onda moraš sve iz početka – zaključio je Jovan Memedović.

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