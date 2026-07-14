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Rijana već godinama drži obožavaoce u neizvesnosti kada je reč o novom albumu i povratku koncertima, ali je sada napravila izuzetak koji je izazvao oduševljenje širom sveta. Pevačica se pojavila kao specijalna gošća na završnoj večeri Džej Zijevog spektakla na Jenki stadionu u Njujorku i sa reperom izvela njihov veliki hit „Run This Town“.

Glasine o njenom izlasku na scenu počele su nekoliko sati pre koncerta, kada je Rijana snimljena na putu ka stadionu. Napuštajući hotel, nosila je crni dres sa oznakom „Roc-A-Fella“, diskografske kuće koju je Džej Zi osnovao sa Dejmonom Dešom i Karimom Berkom, što je mnogima bio dovoljan znak da neće ostati samo u publici.

Rijana iznenadila publiku na Jenki stadionu

Kada se Rijana konačno pojavila pred publikom, stadionom se prolomio aplauz. Pevačica je sa Džej Zijem izvela pesmu „Run This Town“, a zatim je sama otpevala i hit „Bitch Better Have My Money“.

– Malo sam zarđala, zar ne? Prošlo je neko vreme, ali sada sam ovde sa vama – našalila se Rijana tokom nastupa.

Za izlazak na scenu izabrala je kožnu kombinaciju u karamel nijansi modne kuće „Sen Loran“, sa detaljima u vidu kaiševa, dok je celokupan izgled upotpunila tamnim naočarima i cipelama sa visokom potpeticom.

Njeno pojavljivanje imalo je poseban značaj jer se Rijana poslednjih godina veoma retko vraćala koncertnim nastupima. Nakon završetka turneje „Anti World Tour“ 2016. godine, njeni najveći muzički nastupi bili su na poluvremenu Superboula i dodeli Oskara 2023.

Džej Zi okupio Bijonse, Eminema i brojne zvezde

Džej Zi je tokom tri rasprodate večeri na Jenki stadionu obeležio važne jubileje albuma koji su odredili njegovu karijeru.

Prvi koncert bio je posvećen 30. godišnjici debitantskog albuma „Reasonable Doubt“. Veče je otvorila njegova supruga Bijonse, koja mu se pridružila tokom pesme „Can’t Knock the Hustle“, dok je njihova ćerka Blu Ajvi Karter svirala klavir. Među gostima su bili i Nas, Ališa Kiz, Džez-O i Memfis Blik.

Tokom druge večeri proslavljena je 25. godišnjica albuma „The Blueprint“. Posebno iznenađenje bio je Eminem, koji je sa Džej Zijem izveo pesmu „Renegade“, dok su se na sceni pojavili i Farel Vilijams i drugi poznati izvođači.

Koncert kasnio nekoliko sati zbog haosa na ulazima

Završno veče počelo je uz ozbiljne probleme. Stotine ljudi bez ulaznica pokušale su da se probiju kroz bezbednosne punktove, zbog čega su kapije stadiona privremeno zatvorene, a početak nastupa odložen je za nekoliko sati.

Prema izveštajima američkih medija, Džej Zi je na scenu izašao tek posle ponoći. Obratio se publici, zahvalio joj na strpljenju i objasnio da je odlaganje bilo neophodno kako bi se zaštitili ljudi koji su se još nalazili ispred stadiona.

– Cenim vaše strpljenje. Dobro ćemo se zabaviti. Imam nešto za vas, obećavam – poručio je reper.

Rijanu i Džej Zija povezuju veliki hitovi

Rijana i Džej Zi sarađivali su na pesmama „Umbrella“, „Run This Town“ i „Talk That Talk“.

Njihova prva velika saradnja, „Umbrella“, donela je Rijani prvi Gremi u karijeri, u kategoriji najbolje rep i pevačke saradnje. Pesma „Run This Town“, koju su snimili sa Kanjeom Vestom, kasnije je osvojila Gremi za najbolju rep pesmu i najbolju rep i pevačku saradnju.

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