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Madonaje još jednom dokazala da titulu kraljice popa ne nosi bez razloga. Njen novi album „Confessions II“ debitovao je na prvom mestu američke liste „Billboard 200“, čime je pevačica stigla do desetog albuma na vrhu jedne od najvažnijih muzičkih top-lista na svetu.

Foto: Madonna / Ferrari / Profimedia

Album je tokom prve nedelje zabeležio 134.000 ekvivalentnih jedinica u Sjedinjenim Američkim Državama, što je Madoni donelo najbolji plasman još od albuma „Madame X“, koji je 2019. godine takođe bio broj jedan.

Madona oborila još jedan rekord

Uspehom albuma „Confessions II“, Madona je postala prva izvođačica koja je imala album na prvom mestu liste „Billboard 200“ tokom osamdesetih, dvehiljaditih, dvehiljadedesetih i dvehiljadedvadesetih godina.

Madona, Confessions II Foto: Rafael Pavarotti

Njenih deset albuma koji su dospeli na vrh američke liste dodatno potvrđuju dugovečnost karijere koja traje više od četiri decenije. Novi album popeo se na prvo mesto liste sa datumom 18. jul 2026. godine.

Madona u početku nije opširno komentarisala novi rekord, već je na društvenim mrežama podelila objave kojima su obeleženi uspeh albuma i njegov plasman. Kasnije je zahvalila publici i saradnicima, priznajući da je iznenađena reakcijama koje je projekat izazvao širom sveta.

„Confessions II“ nastavak čuvenog albuma iz 2005. godine

Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

„Confessions II“ objavljen je 3. jula i predstavlja petnaesti studijski album u Madoninoj karijeri. Projekat je zamišljen kao nastavak njenog izuzetno uspešnog izdanja „Confessions on a Dance Floor“ iz 2005. godine.

Madona je na novom albumu ponovo sarađivala sa britanskim producentom Stjuartom Prajsom, sa kojim je oblikovala i zvuk prvog dela. Novo izdanje donosi 16 pesama i vraća pevačicu elektronskoj, dens i haus muzici koja je obeležila veliki deo njene karijere.

Foto: YOUTUBE / Planet / Profimedia

Originalni album „Confessions on a Dance Floor“ doneo je hitove „Hung Up“, „Sorry“, „Get Together“ i „Jump“, a svojevremeno je takođe zauzeo prvo mesto liste „Billboard 200“.

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