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Novinarka Laura Tingl, nekadašnja partnerka Sema Nila, otkrila je da se zdravstveno stanje slavnog glumca naglo pogoršalo oko dve nedelje pre njegove smrti. Zvezda filmova „Park iz doba jure“ i „Klavir“, kao i serije „Birmingemska banda“, preminula je 13. jula u Sidneju, u 78. godini.

Njegova porodica saopštila je da je glumčeva smrt bila iznenadna i neočekivana, kao i da je preminuo okružen najbližima. Naglašeno je i da u trenutku smrti više nije imao rak, dok zvaničan uzrok smrti nije objavljen.

Sem Nil Foto: Clemens Niehaus / INSTAR Images / Profimedia

„Svi smo verovali da se oporavlja“

Laura Tingl govorila je o poslednjim nedeljama Semovog života, priznajući da ju je vest o njegovoj smrti potpuno zatekla.

– Još sam pomalo u šoku. Bio je to zaista veliki šok za sve – rekla je novinarka.

Kako je objasnila, Nil se razboleo približno dve nedelje pre smrti, ali su njegovi prijatelji i članovi porodice verovali da će se oporaviti.

– Stanje mu se pogoršalo i bio je prilično bolestan, ali svi smo mislili da se oporavlja. Zato je ovo bio ogroman šok – ispričala je Laura.

Sem Nil, Laura Tingl Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Australijski mediji naveli su da je glumac u poslednjem periodu imao ozbiljnu infekciju pluća, dok je njegova bivša partnerka rekla da pretpostavlja da je možda bila reč o upali pluća. Ipak, istakla je da nema pouzdanu potvrdu, pa uzrok smrti za sada ostaje nepoznat.

Ostali su bliski i posle raskida

Sem Nil i Laura Tingl bili su u vezi tri godine, a nakon raskida nastavili su da održavaju blizak prijateljski odnos.

– Nismo bili zajedno već nekoliko godina, ali smo ostali sjajni prijatelji. Bio je zaista divan čovek – rekla je novinarka opraštajući se od glumca.

Sem Nil se godinama borio sa retkim rakom krvi

Pogledajte u galeriji filmske uloge slavnog glumca:

1/6 Vidi galeriju Sem Nil filmske uloge Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Pressman Productions / RKO Pictu / Christophel Collection / Profimedia

Glumac je 2022. godine dobio dijagnozu angioimunoblastičnog T-ćelijskog limfoma, retkog oblika ne-Hodžkinovog limfoma. O bolesti je javno progovorio naredne godine, pred objavljivanje memoara „Jesam li vam ovo već ispričao?“.

Posle hemoterapije i drugih oblika lečenja, bolest se povukla. Njegova porodica je nakon smrti naglasila da je Sem Nil preminuo bez znakova raka, zbog čega se njegova smrt ne može predstavljati kao direktna posledica maligne bolesti.

Video: In memoriam Zdravko Šotra