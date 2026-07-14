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Prezime Onazis decenijama je bilo sinonim za bogatstvo, luksuzne jahte, privatna ostrva i život kakav je običnim ljudima teško i da zamisle. Ipak, iza glamurozne slike jedne od najpoznatijih porodica 20. veka skrivale su se tragedije, prerani odlasci i porodični odnosi koji su često bili daleko od srećnih.

Jedina direktna naslednica tog prezimena danas je Atina Onazis, unuka čuvenog grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa. Iako je od rođenja bila predodređena da nasledi veliko bogatstvo, veći deo života provela je daleko od Grčke i javnosti, pokušavajući da izgradi identitet koji neće biti određen samo slavnim prezimenom.

Atina Onazis Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Atina je rođena 29. januara 1985. godine u Francuskoj, kao jedino dete Kristine Onazis i francuskog preduzetnika Tjerija Rusela. Njeno detinjstvo promenilo se zauvek kada je sa samo tri godine ostala bez majke.

Kristina Onazis preminula je 1988. godine u Argentini. Tačne okolnosti njene smrti godinama su bile predmet interesovanja javnosti, dok je Atina u jednom trenutku postala ne samo dete bez majke, već i naslednica dela ogromnog porodičnog bogatstva.

Detinjstvo provela daleko od Grčke

Atina Onazis Foto: Aventurier Patrick/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle Kristinine smrti, Atina je odrasla uz oca i njegovu novu porodicu u Švajcarskoj. Išla je u školu i živela povučenije nego što bi se očekivalo od naslednice jednog od najpoznatijih bogatstava na svetu.

Ipak, njen život nije mogao da bude sasvim običan. Od malih nogu pratili su je telohranitelji, mediji i pravni sporovi u vezi sa upravljanjem nasledstvom. Njeno odrastanje bilo je zaštićeno od javnosti, ali i obeleženo stalnom pažnjom ljudi koji su želeli da znaju svaki detalj o njenom životu.

Atina Onazis Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Atina nije odrasla u Grčkoj, niti je grčki bio jedan od jezika koje je svakodnevno govorila. Njeni glavni jezici bili su francuski, engleski i švedski, pa se još kao tinejdžerka osećala veoma udaljeno od zemlje iz koje je poticala porodica njene majke.

Prema pisanju stranih medija, tokom jednog sudskog postupka krajem devedesetih govorila je veoma negativno o svom grčkom poreklu. Njene reči godinama su se prenosile kao dokaz da je želela da prekine veze sa porodicom Onazis.

Ipak, njen odnos prema poreklu kasnije se promenio. Obnovila je grčka dokumenta, počela da nastupa pod grčkom zastavom na konjičkim takmičenjima i sve češće koristila prezime svoje majke.

Retko pojavljivanje Atine Onazis Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Koliko je Atina Onazis zaista nasledila?

O vrednosti nasledstva Atine Onazis godinama se pisalo gotovo bez granica. Pominjale su se milijarde dolara, nekretnine širom sveta, umetnička dela, nakit, akcije i ogromne količine zlata.

U pojedinim medijskim tekstovima čak se tvrdilo da je nasledila 33 tone zlatnih poluga. Međutim, tačan iznos njenog bogatstva nikada nije javno potvrđen, pa su se procene razlikovale od nekoliko stotina miliona do više milijardi dolara.

Ono što je poznato jeste da Atina nije nasledila čitavo bogatstvo Aristotela Onazisa. Deo njegove imovine pripao je njegovoj ćerki Kristini, dok je značajan deo ostavljen fondaciji koja nosi ime njegovog prerano preminulog sina Aleksandra.

Foto: PPE/THORTON / Sipa Press / Profimedia

Kao Kristinino jedino dete, Atina je nasledila imovinu svoje majke, uključujući novac, nekretnine i udele u različitim kompanijama.

Često se navodilo i da je prezime Onazis prihvatila samo kako bi dobila nasledstvo. Ipak, ona je pravo na majčinu imovinu imala kao njena jedina naslednica, bez obzira na to koje je prezime koristila.

Porodično ostrvo prodala posle nekoliko decenija

Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Među najpoznatijim delovima porodičnog nasleđa bilo je ostrvo Skorpios u Jonskom moru. Aristotel Onazis kupio ga je šezdesetih godina i pretvorio u privatno utočište svoje porodice.

Na tom ostrvu venčao se sa Žaklin Kenedi, a na njemu su kasnije sahranjeni Aristotel, njegova ćerka Kristina i sin Aleksandar.

Atina je ostrvo prodala 2013. godine porodici ruskog milijardera Dmitrija Ribolovljeva. Cena nikada nije zvanično objavljena, ali su strani mediji pisali da je reč o poslu vrednom više od 100 miliona dolara.

Prodaja Skorpiosa za mnoge je predstavljala simboličan kraj porodične epohe, ali i još jedan Atinin pokušaj da se udalji od teškog nasleđa koje je pratilo prezime Onazis.

Pogledajte u galeriji retke fotografije bogatašice:

1/7 Vidi galeriju Atina Onazis, unuka Aristotela Onazisa Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Splash News / Splash / Profimedia, GGXMP / Backgrid UK / Profimedia

Sreću je pronašla u konjičkom sportu

Za razliku od svoje majke i dede, Atina Onazis nije pokazivala veliko interesovanje za poslovno carstvo, mondenski život ili pojavljivanje u javnosti.

Njena najveća ljubav postali su konji i preponsko jahanje. Godinama je nastupala na međunarodnim takmičenjima, a sport joj je omogućio da bude prepoznata po sopstvenim rezultatima, a ne samo kao naslednica čuvene porodice.

Godine 2005. udala se za brazilskog džokeja Alvara de Mirandu Neta, poznatog kao Doda. Njihov brak trajao je više od deset godina, a razveli su se 2017. godine.

Posle razvoda Atina se još više povukla iz javnosti. Retko daje intervjue, gotovo nikada ne govori o porodici, a najčešće se može videti na konjičkim događajima.

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