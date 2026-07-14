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Protekla nedelja je za princa Harija bila ispunjena nizom neočekivanih obrta tokom njegove posete Velikoj Britaniji. Od pravnog poraza na sudu i "frke" oko organizacije smeštaja, pa sve do konačnog pomirenja i susreta njegove dece s kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom. Ipak, čini se da pravna bitka nosi ozbiljne posledice.

Sve je počelo haotičnim dogovorima oko smeštaja, portparoli vojvode od Saseksa prvobitno su najavili da je prihvatio pozivnicu za boravak u Bakingemskoj palati, ali ona je ubrzo povučena jer je palata pod renovacijom, a za celu akciju navodno nije bilo dovoljno vremena niti osoblja. Nakon toga, princ Hari je dobio presudu kojom je njegov slučaj protiv "Associated Newspapers Ltd." (izdavača Daily Maila) na Višem sudu završen odbacivanjem njegovih optužbi o navodnom nezakonitom prikupljanju informacija.

Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hoće li Elton Džon platiti dug?

Nakon što je sudija Metju Niklin presudio protiv njega i ostalih tužitelja, tvrdeći da "sumnja, pa čak ni ona opravdana, nije dokaz", pred Harijem se našao ogroman problem - podmirenje sudskih troškova. Procenjuje se da bi oni mogli da dostignu vrtoglavih 17,5 miliona evra. Iako on i njegovi partneri u tužbi, među kojima su muzička legenda Elton Džon, glumica Elizabet Harli i baronica Dorin Lorens, mogu da ulože žalbu, iznos moraju da plate u roku od samo 14 dana nakon što sudija finalizuje troškove krajem meseca.

Elton Džon Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Izvori bliski situaciji navode da princ, kome su finansije navodno trenutno nategnute zbog velikih troškova obezbeđenja i dveju hipoteka na kalifornijsko imanje, verovatno neće moći samostalno da podmiri taj dug. Tu u igru ulaze upravo njegovi partneri iz tužbe, posebno dugogodišnji porodični prijatelj, ser Elton Džon. Inajderi dodaju kako Megan Markl "nije srećna zbog troškova, te da od početka nije htela da Hari ulazi u ovu pravnu bitku". Bivši sudija Kolin Kmbel objašnjava kako izdavač može da izabere od koga će naplatiti iznos: "Mogu da biraju onoga ko ima najviše novca, ne moraju da idu od tužitelja do tužitelja."

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tajni susret s ocem

Iako se njegov dolazak pretvorio u niz loših vesti na finansijskom i pravnom polju, Harijeva bedelja se završila u pozitivnom tonu. Uprkos ranijim tvrdnjama da porodica neće dolaziti zbog bezbednosnih zabrinutosti usled ukidanja prava na naoružanu policijsku pratnju, princ je ipak uspeo da dovede Megan i decu u domovinu. Megan, princ Arči (7) i princeza Lilibet (5) stigli su iz Portugalije, gde su bili na letovanju, direktno u Hajgrov.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tamo su kralj Čarls i kraljica Kamila nakon četiri duge godine ponovo imali priliku da uživaju u društvu unuka. Zanimljivo je da Hari, prema očekivanjima, nije video svog brata Vilijama, koji je istog dana prisustvovao polo turniru u Vindsoru, svega sat vremena vožnje od Hajgrova. Princ Hari se pre odlaska posvetio i svojim redovnim humanitarnim dužnostima, te je posetio bolnicu u Birmingemu kako bi podržao nadolazeće Invictus igre za 2027. godinu.

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