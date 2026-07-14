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Deca Anđeline Džoli i Breda Pita odlučna su u tome da žele da se odreknu očevog prezimena. Njihova ćerka Zahara (21) i sin Medoks (24) načinili su sledeći pravni korak u tome da više ne budu Pit.

Magazin People dobio je sudske dokumente u kojima sada oboje imaju dokaz o objavi koja potvrđuje njihovu nameru da promene prezime. Oca su se praktično odrekli preko novina, jer su pravno obaveštenje objavili u Los Angeles Daily Journalu.

Medoks Džoli Pit, Paks Džoli Pit, Zahara Džoli Pit i Anđelina Džoli Foto: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

To je uobičajeni pravni postupak za promenu imena koji je u skladu s kalifornijskim zakonom, a oboje su ih podelili protekle nedelje. Zahara traži da joj puno ime sada bude "Zahara Marli Džoli", dok Medoks traži da mu puno ime sada bude "Medoks Čivan Džoli". Iako njihovi zahtevi još nisu odobreni, sledeći korak bitće saslušanje koje je zakazano za septembar ove godine.

U galeriji pogledajte fotografije iz perioda dok su Džoli i Pit bili srećna porodica:

1/5 Vidi galeriju Bred Pit i Paks Foto: Rocstar/Rocstar / Backgrid USA / Profimedia, Eyepix / ddp USA / Profimedia, Robyn Beck / AFP / Profimedia

Džoli je još 2016. podnela zahtev za razvod od Pita, a finalizovan je tek pre dve godine. Međutim, nedugo nakon njihovog razvoda deca su počela da se distanciraju od oca. Prva je to učinila Šajlo 2024, a onda su ove godine zahteve za zvaničnu promenu prezimena podneli Medoks, Zahara, pa onda i blizanci Vivijen i Noks.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši glumački par porodičnu situaciju nije komentarisao u javnosti, ali izvor je pre dve godine rekao da Pit "praktično nema kontakta" sa svojom decom. Izvor blizak glumcu rekao je za People: "Ovo je rezultat dugotrajne kampanje udaljavanja dece od roditelja. To je neverovatno tužna stvarnost, ali nije iznenađujuća nakon godina u kojima jedan roditelj okreće decu protiv drugog roditelja, bez obzira na posledice."

Paks Džoli Pit i Anđelina Džoli Foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uz pomenuto petoro dece, par još ima i 22-godišnjeg Paksa, koji navodno jedini još ima dobar odnos s očevom stranom porodice, iako izvor kaže kako "nema baš dobar odnos s Bredom".

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