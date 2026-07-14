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Dženifer Lopez privukla je veliku pažnju tokom finalnog dana Vimbldona, ali ovoga puta nisu se komentarisali samo njena elegantna haljina i dolazak u Kraljevsku ložu. Pevačica i glumica pojavila se sa ogromnim šeširom širokog oboda, zbog kojeg su se mnogi zapitali da li ljudi koji sede iza nje uopšte mogu da prate meč.

Slavna 56-godišnjakinja nalazila se u društvu glumca Toma Hidlstona, a fotografije na kojima razgovaraju na tribinama ubrzo su obišle društvene mreže. Dženifer je za ovu priliku izabrala svetlu haljinu na preklop modne kuće Ralf Loren, pletene sandale sa visokom potpeticom i malu torbu u neutralnim tonovima. Ipak, čitavu odevnu kombinaciju zasenio je predimenzionirani šešir.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

Dženifer Lopez privukla pažnju ogromnim šeširom na Vimbldonu Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, HUGO PHILPOTT / UPI / Profimedia

Dženifer Lopez šeširom prekršila protokol Kraljevske lože

Iako se često navodi da Vimbldon ima samo nepisana pravila za odevanje publike, u slučaju Kraljevske lože protokol je prilično jasan. Od muškaraca se očekuju odelo, sako i kravata, dok se ženama savetuje da ne nose šešire jer mogu da zaklone pogled ljudima koji sede iza njih.

Opšti uslovi za ulazak na Vimbldon takođe navode da predimenzionirani šeširi i drugi odevni predmeti nisu dozvoljeni ukoliko mogu da ometaju pogled ili uživanje ostalih posetilaca. Zato izbor Dženifer Lopez nije bio samo odstupanje od uobičajenog bontona, već se kosio i sa pravilima organizatora.

Pogledajte u galeriji ko je još od poznatih prisustvovao:

Slavne ličnosti na finalu Vimbldona Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Za razliku od Kraljevskog Askota, gde su raskošni šeširi deo tradicije, na tribinama Vimbldona prednost imaju diskretniji i praktičniji modeli.

Društvene mreže preplavili komentari

Čim su se pojavile fotografije Dženifer Lopez iz Kraljevske lože, usledili su brojni komentari gledalaca. Dok su jedni hvalili njenu eleganciju, drugi su smatrali da je izbor šešira nepristojan prema ljudima koji sede u njenoj blizini.

„Kladim se da je osoba koja sedi iza nje oduševljena“, našalio se jedan korisnik društvene mreže Iks.

„Zamislite da sedite blizu Dženifer Lopez sa lepezom i šeširom koji baca senku na sve oko nje“, glasio je još jedan komentar.

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 Video: Dženifer Lopez u venčanici

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Dženifer Lopez u venčanici Izvor: instagram/chrisappleton1