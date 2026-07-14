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Viktorija i Dejvid Bekam sa svoje troje dece verno su pratili utakmicu Engleske protiv Norveške u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u subotu, na kojoj su Englezi slavili. Međutim, nakon odigranog susreta, modna dizajnerka je postala viralna na društvenim mrežama zbog "manjka emocija", o čemu se sad bivši fudbaler duhovito oglasio na društvenim mrežama.

Dok su bivši kapiten engleske reprezentacije Dejvid i deca Romeo, Kruz i Harper euforično navijali i prikladno slavili kada je Džud Belingem postigao odlučujući gol, Viktorija je ostala da sedi bez ijedne emocije na svom licu. Upravo je taj trenutak i fotografija Bekama koji skače sa stolice od sreće, a bivša Spajsica ostaje da sedi namrgođenog pogleda, postao viralan na društvenim mrežama.

Viktorija Bekam i Dejvid Bekam na utakmici Norveška - Engleska na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026
Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Kako je njegova supruga vrlo brzo postala mim, Dejvid je stao u odbranu. Fudbalska legenda komentarisala je objavu s utakmice stend-ap komičarke Dženi Džonson, nakon što je napisala: "Nema ništa bolje od navijanja za Englesku od kuće, a onda se prebaci na Viktoriju i vidimo taj klasični Posh Spice osmeh! Njena je energija električna", rekla je, između ostalog.

Dejvid joj je odgovorio u komentarima s nizom emotikona koji se smeju, pa je dodao: "Slavila je u sebi, garantujem da su njene reakcije bile malo sporije od mojih."

Da modna dizajnerka i pevačica nije ljubiteljka fudbala uprkos uspešnoj karijeri svog supruga, nije neka novost, a uz to je poznato da se Viktorija gotovo nikad ne smeje u javnosti i na fotografijama.

Viktorija Bekam na utakmici Engleska - Norveška na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026
Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Iako nije volela fudbal, redovno je bivala viđena na Dejvidovim utakmicama otkako su se upoznali 1997. godine, pa do njegove fudbalske penzije. Otkako je on osnovao svoj klub, Inter Majami, supruga je nastavila da ga podržava.

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Video: Kako se Viktorija Bekam šminka

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viktorija bekam Izvor: Instagram/victoriabeckham