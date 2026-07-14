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Glumica Jelena Perčin i poznati muzičar, gitarista i aranžer Ante Gelo izgovorili su sudbonosno „da“ i započeli novo poglavlje svoje ljubavne priče. Vest o venčanju potvrdio je za Net.hr izvor blizak mladencima, dok se novopečeni supružnici još nisu javno oglasili.

Par je odlučio da jedan od najvažnijih dana u svom životu provede bez velike pompe i daleko od radoznalih pogleda. Kako prenose hrvatski mediji, venčanje je organizovano u intimnoj atmosferi, a ceremoniji su prisustvovali samo članovi porodice i najbliži prijatelji.

Jelena Perčin i Ante Gelo želeli venčanje daleko od javnosti

Jelena Perčin Foto: HRT Printscreen

Jelena i Ante ni ranije nisu bili skloni tome da svaki detalj svoje veze dele sa javnošću. Iako su se poslednjih meseci sve češće zajedno pojavljivali na kulturnim događajima, putovanjima i koncertima, trudili su se da najličnije trenutke sačuvaju za sebe.

Zato ne iznenađuje što su i venčanje organizovali u krugu ljudi kojima najviše veruju. Za sada nisu poznati mesto ceremonije, izgled venčanice niti drugi detalji slavlja, pa je jasno da su mladenci želeli da njihov dan ostane pre svega porodična uspomena.

O njihovoj vezi počelo je da se govori još 2023. godine

Ante Gelo Foto: youtube/ Ante Gelo

Prva nagađanja o ljubavi Jelene Perčin i Ante Gela pojavila su se krajem 2023. godine, kada su hrvatski mediji pisali da ih sve češće viđaju zajedno. Par tada nije želeo da potvrđuje niti komentariše svoj odnos.

Njihova romansa više nije mogla da ostane tajna nakon dočeka 2025. godine u Dubrovniku. Jelena i Ante snimljeni su na Stradunu dok su ponoć slavili poljupcem, a taj trenutak bio je prva nedvosmislena potvrda da su zajedno.

Nekoliko meseci kasnije, u aprilu 2025, prvi put su kao par pozirali na crvenom tepihu. Zajedno su stigli na dodelu nagrada u Zagrebu, zagrljeni stali pred fotografe i tako pokazali da ljubav više ne žele da kriju.

Brak sa Momčilom Otaševićem

Foto: Printscreen/Instagram

Pre ljubavi sa Antom Gelom, Jelena Perčin bila je u braku sa crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem. Venčali su se 2018. godine, a tokom zajedničkog života dobili su ćerku Mašu i sina Jakšu. Njihov odnos okončan je tokom 2022. godine, ali su vest o razvodu gotovo godinu dana čuvali daleko od javnosti. Da se razvode saznalo se početkom 2023, kada je Jelena potvrdila da je njihovom braku došao kraj.

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