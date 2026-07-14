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Nakon što je javno otkrila svoju biseksualnost, poznato britansko TV lice Kristin Mekginis priznala je da se konačno oseća potpuno ostvareno i verno sebi. U veoma intimnom razgovoru, ona je osvetlila detalje svog emotivnog sazrevanja nakon razvoda, neobičan način na koji deli dom sa bivšim mužem, kao i rad na novoj knjizi sa provokativnim temama.

Novi emotivni početak

Posle razvoda od supruga Pedija, Kristin se fokusirala isključivo na veze sa ženama, ističući da joj ti odnosi donose preko potreban mir, samopouzdanje i osećaj privlačnosti. Tokom gostovanja u jednom podkastu, sebe je šaljivo opisala kao "lezbejku sa pet zvezdica", precizirajući da je privlače žene muževnijeg izgleda i da u spavaćoj sobi voli da preuzme inicijativu i dominaciju. Ipak, njena dugoročna želja je da jednog dana pored sebe ima partnerku koju bi nazvala svojom suprugom, ali kroz ceremoniju posvećenu ljubavi, a ne kroz formalni brak.

Pogledajte fotografije Kristin Mekginis:

1/14 Vidi galeriju Kristin MekGinis pozirala u toplesu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, printscreen/instagram/mrscmcguinness

Svoja intimna iskustva i fantazije trenutno prenosi na papir pišući erotski roman, koji opisuje kao "Pedeset nijansi gej". Iako je reč o romanu, autorka ne krije da inspiraciju crpi iz realnog života, pa čak i zapisuje sopstvene misli neposredno nakon intimnih susreta kako bi verno prenela emocije. Zbog ove iskrenosti dobila je brojne poruke podrške, naročito od majki koje prolaze kroz slična preispitivanja i promene nakon razvoda.

Život na dve adrese

Dok u britanskoj prestonici uživa u slobodi i druženju unutar gej, biseksualne i panseksualne zajednice, njen porodični život u Češiru i dalje je potpuno stabilan i tradicionalno organizovan. Naime, Kristin i Pedi i dalje žive u istoj kući, a primarni razlog za to su njihova deca kojoj je dijagnostikovan autizam - jedanaestogodišnji blizanci Penelopi i Leo, kao i osmogodišnja Felisiti.

Ona naglašava da ovakav porodični aranžman funkcioniše bez ikakvih problema jer privatne i emotivne stvari ne mešaju sa porodičnim obavezama. O eventualnom fizičkom razdvajanju i preseljenju razmišljaće tek ako neko od njih započne ozbiljnu i stabilnu ljubavnu vezu. Za sada joj ovakav balans između porodičnih dužnosti i lične slobode u potpunosti prija.

Kristin Mekginis na crvenom tepihu Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Pomeranje granica

Pored pisanja, poznata voditeljka je aktivna i na jednoj platformi sa pretplatom, gde sa svojim obožavaocima deli ekskluzivne fotografije u donjem vešu i estetske detalje svojih novih interesovanja. Ona napominje da njen profil ne sadrži eksplicitan materijal kakav se obično viđa na platformi OnlyFans.

Među novim interesovanjima koja su je privukla izdvaja se šibari - tradicionalna japanska veština vezivanja konopcem, koja u svojoj osnovi nosi duboku poruku poverenja i emocionalnog povezivanja partnera. Kristin ističe da u tome ne traži samo fizičko zadovoljstvo, već način da nauči kako da ponovo bude ranjiva i otvorena prema drugima nakon teškog razvoda. Kroz ovu praksu spoznala je i sopstvenu dualnost - želju da povremeno prepusti kontrolu partneru, ali i da je ponovo preuzme kada to poželi.

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