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Prošle su dve godine otkako je preminula Šenon Doerti, zvezda kultne serije "Beverli Hils, 90210". Glumica je izgubila dugogodišnju bitku sa rakom dojke, a poslednje mesece života obeležili su joj teška bolest, bolan razvod i priznanje koje je mnoge slomilo.

Dugogodišnja borba

Glumici je rak dojke dijagnostikovan 2015, a dve godine kasnije bolest je ušla u remisiju. U februaru 2020. otkrila je da je rak metastazirao na mozak i kosti. Uprkos teškoj dijagnozi, nastavila je da radi i otvoreno govori o svojoj borbi, zbog čega je mnogima postala simbol hrabrosti. Znala je da neće dočekati 54. rođendan, pa je pre smrti nastojala da pripremi sve u vezi sa svojom sahranom kako to ne bi dočekalo njenu majku.

Pogledajte u galeriji fotografije Šenon Doerti:

1/6 Vidi galeriju Šenon Doerti Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Screenshot Instragam/theshando, Spelling Television - 90210 Productions - Album / Album / Profimedi

Poslednje sate života provela je okružena najbližim prijateljima.

"Poslednjih nekoliko sati bilo joj je veoma prijatno: spavala je i polako umirala. U sobi je bila odabrana grupa njenih prijatelja koji su joj pružali puno pažnje i podrške. Bilo je tmurno, teško i tužno, ali u isto vreme lepo i puno ljubavi", istakao je za časopis People onkolog Lorens Piro.

Bolan razvod i finansijske nesuglasice

Osim zdravstvenih problema, prolazila je i kroz bolan razvod od supruga Kurta Isvarienka. Zahtev za razvod podnela je 2023, nakon 11 godina braka, i u više navrata je isticala da Kurt namerno odugovlači postupak kako ne bi morao da je izdržava. Nekoliko nedelja pre smrti sudu je predala detaljan pregled svojih prihoda i rashoda.

Prema sudskim dokumentima, mesečno je zarađivala oko 21.000 dolara, na bankovnim računima imala je približno 250.000 dolara, te oko 1.8 miliona dolara u akcijama i obveznicama. Navela je i da poseduje nekretninu vrednu oko tri miliona dolara, dok je njen dom u Malibuu procenjen na šest miliona. Na kući je imala hipoteku od tri miliona dolara, kao i oko 134.000 dolara u penzionoj štednji. Mesečni troškovi iznosili su oko 53.000 dolara. Bivšeg supruga optužila je da nije dostavio finansijske podatke potrebne za razvod i da nije hteo da otkrije važne podatke o svojim prihodima i prodaji umetnina.

Pogledajte fotografije Šenon Doerti iz bolnice:

1/6 Vidi galeriju Šenon Doerti u bolnici Foto: Instagram/theshando, Printscreen/Instagram

"Tokom braka, posebno u kasnijim godinama naše veze, Kurt je zarađivao nekoliko miliona dolara godišnje. Proslavio se u svojoj industriji", rekla je.

Saznanje o prevari pred tešku operaciju

Jedan od najtežih trenutaka u životu dogodio se neposredno pre operacije mozga, kada je saznala da ju je suprug prevario.

"Na operaciju sam išla rano ujutru, nakon što sam saznala da je moj brak zapravo gotov, da je moj muž imao aferu dve godine", ispričala je.

Šenon je dokumente za razvod potpisala 12. jula 2024. godine, Kurt dan kasnije, a razvod je istog dana postao pravosnažan. Samo nekoliko sati posle toga, glumica je preminula.

Pogledajte video: Šenon Doerti pred operaciju tumora