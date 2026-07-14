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Na društvenim mrežama se već godinama šuška kako kralj Čarls (77) i pokojna princeza Dajana imaju vanbračnu ćerku. Zove se Sara Spenser i navodno živi u Americi. Britanskim medijima nije poznata, ali američki mediji su svojevremeno objavili njenu fotografiju, koja je šokirala javnost jer je sličnost sa Čarlsom i Dajanom bila neverovatna. A upravo je priča o tome kako je navodno došla na svet godinama predmet brojnih rasprava i teorija. U britanskoj kraljevskoj porodici uvek je postojao interes za upoznavanjem "sestre", a čak ju je i princ od Velsa Vilijam navodno hteo upoznati.

"Upoznavanje je dogovoreno, ali samo za suprugu princa Vilijama, Kejt Midlton. Bila je veoma impresionirana kada je videla sličnost između Sare i princeze Dajane", rekao je jednom prilikom izvor blizak kraljevskoj porodici.

Pitanje nasledstva

Zašto je cela priča pod velom tajne? Čini se kako nije bilo potrebe da Sara izađe u javnost sa informacijom da je ćerka Čarlsa i Dajane jer sa tim ništa ne bi promenila. Ona je rođena 1981, a princ Vilijam u junu 1982. Tada je na snazi bio zakon kako samo muški naslednici mogu biti na britanskom tronu. Međutim, sada je situacija potpuno drugačija. Donošenjem Zakona o nasleđivanju krune 2013. uvedena je prednost prvorođenog deteta, bez obzira na pol.

Nije dugo trebalo da se na društvenim mrežama počnu stvarati priče o tome kako je Palata upućena u sve i da namerno ne žele priznati postojanje vanbračne ćerke jer bi mogla zauzeti Vilijamovo mesto.

"Sve oni znaju, ali će skloniti princa sa trona pa zato mudro ćute", "U Palati znaju da Čarls i Dajana imaju vanbračnu ćerku", komentarisalo se na društvenim mrežama.

Bekstvo u Ameriku

Prema teoriji koja se godinama širi društvenim mrežama i pojedinim stranim medijima, Sara je na svet došla na prilično neverovatan način. Navodno je kraljica Elizabeta II, pre nego što su se Čarls i Dajana odlučili na potomstvo, želela da proveri može li tadašnja princeza da zatrudni, pa je navodno organizovana "in vitro" oplodnja kako bi se utvrdilo mogu li se njene jajne ćelije uspešno oploditi, piše Marca.

Prema toj priči, lekar koji je učestvovao u postupku ukrao je Dajanine jajne ćelije i Čarlsovu spermu te ih iskoristio za oplodnju surogat-majke, navodno sopstvene supruge. Ona je 1981. godine rodila devojčicu Saru. Kada je princeza Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći 1997. godine, Sara se bojala za svoj život i pobegla je u Ameriku.

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