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Bivši suprug Kim Kardašijan, Kris Hamfris, danas vodi potpuno drugačiji život nego pre 15 godina, kada je njegov kratki brak sa rijaliti zvezdom punio naslovne strane i pred male ekrane privukao više od 10 miliona gledalaca. Hamfris, danas 41-godišnjak, bio je drugi suprug Kim Kardašijan, a njihov brak je potrajao svega 72 dana.

Par se venčao na raskošnoj ceremoniji u Montesitu u Kaliforniji, koja je emitovana kao dvodelni televizijski specijal. Venčanje održano u avgustu 2011. godine, koje su mediji upoređivali sa kraljevskim venčanjima, navodno je koštalo oko 10 miliona dolara. Umesto dugog zajedničkog života, ostalo je upamćeno kao jedan od najpoznatijih holivudskih razvoda jer su se razišli samo 72 dana nakon izgovorenog sudbonosnog "da".

Pogledajte u galeriji fotografije Kim Kardašijan i Krisa Hamfrisa:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Kris Hamfris bili u braku 72 dana Foto: Alan Davidson / Shutterstock Editorial / Profimedia, Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia, GHOST / Backgrid USA / Profimedia

"Bio sam prilično naivan kada je reč o tome koliko će mi se život promeniti. Ali ono što me najviše pogađa jeste kada ljudi tvrde da je naš brak bio lažan", napisao je Hamfris u eseju za The Players' Tribune 2019. godine.

Njihovo venčanje je prikazano u šestoj sezoni rijaliti serije Keeping Up with the Kardashians, a Hamfris tvrdi da je njihova veza bila iskrena.

"U tom svetu možda ima mnogo toga što nije stvarno, ali naša veza je bila potpuno stvarna", napisao je.

Gde je Kris Hamfris danas?

15 godina kasnije, Hamfris živi daleko od svetla reflektora i medijske pažnje koja prati porodicu Kardašijan. Nakon 13 sezona u NBA ligi, tokom kojih je igrao za nekoliko klubova, od Juta Džeza do Atlanta Hoksa, 2017. godine je završio profesionalnu karijeru i okrenuo se preduzetništvu. Danas je suvlasnik franšize lanca restorana brze hrane Dave's Hot Chicken, u čijem poslovanju aktivno učestvuje. U razgovoru za The U.S. Sun priznao je da mu takav život mnogo više odgovara.

"Otkako sam završio karijeru, trudim se da živim što dalje od pažnje javnosti i da se posvetim novom poglavlju života", rekao je.

Kim Kardašijan i Kris Hamfris bili u braku 72 dana Foto: Josh Lauren / INSTAR Images / Profimedia

Njegovi poslovni planovi očigledno dobro napreduju. Prošle godine je potpisao ugovor kojim planira da otvori još 30 restorana, a na Instagramu redovno deli fotografije novih lokacija i proizvoda iz ponude. Prilikom najave širenja poslovanja u Minesoti 2023. godine, rekao je: "Presrećan sam što sa porodicom dovodim Dave's Hot Chicken u Minesotu. Ovo je najbolja piletina koju sam ikada probao."

Za Fox 9 objasnio je i zašto je prvi restoran otvorio upravo tamo: "Ovde sam odrastao i poznajem ovaj kraj. Išao sam u srednju školu Hopkins i često smo posle časova dolazili u ovaj tržni centar. Zato mi je bilo posebno važno da otvorim restoran upravo ovde."

Prema dostupnim informacijama, Hamfris je trenutno slobodan. O braku sa Kim Kardašijan nakon razvoda, koji je zvanično okončan 2013. godine, vrlo retko govori.

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