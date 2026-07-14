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Ljubavni odnos između Pavla Mensura i jedanaest godina starije Jelisavete Orašanini dalje privlači ogromnu pažnju medija, a mladi glumac je sada po prvi put na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se jasno vidi njeno lice. Ovaj njegov potez odmah je pokrenuo lavinu komentara i reakcija pratilaca.

Fotografija iz kola

Pavle je svoju stariju koleginicu fotografisao kroz odraz u retrovizoru automobila dok su bili na parkingu.

Pavle Mensur objavio fotku Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Na fotografiji se primećuje da Jelisaveta u kosi ima ružičasti cvet, detalj inspirisan njenim nedavnim boravkom na Baliju. Upravo je taj ukras privukao pažnju mladom umetniku, koji ovim gestom navodno stavlja do znanja da više ne želi da skriva svoja osećanja prema poznatoj glumici.

Pre ovog koraka, Pavle je tokom proteklih meseci nekoliko puta delio zajedničke trenutke na svom profilu, ali je uvek vodio računa da glumici ne otkrije lice.

Pogledajte u galeriji fotografije koje su pokrenule spekulacije:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Njeni obožavaoci su do sada njeno prisustvo na fotografijama prepoznavali isključivo po karakterističnim detaljima, poput nakita koji nosi, dok ova najnovija objava naslućuje potvrdu navodnih nagađanja o njihovoj bliskosti.

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