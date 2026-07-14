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Ceremonija zatvaranja Svetskog prvenstva donosi bogat muzički program, ali jedno ime na spisku izvođača posebno je iznenadilo navijače. Uz pevače Robija Vilijamsa, Lauru Pauzini, Nikol Šercinger, Dženifer Hadson i internet zvezdu I Show Speed, na pozornici će se pojaviti i holivudski glumac Tom Kruz.

Spektakl će se održati u nedelju, 19. jula, uoči finalne utakmice na stadionu Njujork Nju Džerzi. Dženifer Hadson otpevaće američku himnu, dok organizatori zasada nisu otkrili kakvu će ulogu imati Kruz, što je odmah podstaklo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Pogledajte u galeriji fotografije Toma Kruza na Mundijalu 2026:

1/4 Vidi galeriju Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026 Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Mnogi se pitaju šta će raditi glumac

Objava spiska izvođača izazvala je brojne komentare.

"Ljudi... da li je ovo FIFA Svetsko prvenstvo ili neki zabavni program?", "Pa oni ni ne pevaju, šta će izvoditi?", "Čekajte, šta će Tom Kruz raditi? Skočiti iz aviona i sleteti na stadion?", "Kakve, pobogu, veze Tom Kruz ima sa Svetskim prvenstvom?", komentari su u nizu.

Zatvaranje OI

Neki su podsetili na njegov šou u sklopu ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara 2024. kada se spustio užetom na stadion tokom podizanja američke zastave i pevanja američke himne. Zatim je uzeo zastavu i "krenuo" u Los Anđeles na motoru, pa skočio iz aviona i pozirao pored znaka Holivud u unapred snimljenoj sekvenci.

Tom Kruz na Zimskim olimpijskim igrama 2024 Foto: PHIL NOBLE / AFP / Profimedia

Godinama je veliki ljubitelj fudbala

Iako je deo publike ostao zbunjen njegovim pojavljivanjem na ceremoniji, Kruz je već godinama poznat kao veliki ljubitelj fudbala. Tokom Svetskog prvenstva više puta je snimljen na tribinama zajedno sa svojim prijateljem Davidom Bekamom, sa kojim godinama održava blizak odnos. Glumac je ranije govorio kako smatra da je upravo Bekam odigrao ključnu ulogu u popularizaciji fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Stadioni širom lige počeli su da se rasprodaju i pre nego što je David odigrao ijednu utakmicu za Galaxy. Ljudi koji nikada nisu pratili fudbal odjednom su dobili razlog za to", rekao je i podsetio je da je MLS u vreme Bekamovog dolaska imao 13 klubova, a danas ih je 30.

Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026 Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

"Kad je David stigao, Major League Soccer imao je 13 klubova. Danas ih ima 30. Sa Galaksijem je osvojio dve uzastopne titule. Zatim je došao Inter Miami, ovaj put ne kao igrač, već kao vlasnik. Klub je počeo sa takmičenjem 2023, a tri godine kasnije stiže Mesi. Kad je David prvi put došao u Los Anđeles, tako nešto se činilo potpuno nemogućim", rekao je Kruz pa dodao:

"Da nije bilo Davida Bekama, u ovoj ligi ne bi bilo ni Mesija. Da on nije odlučio da prvi dođe ovamo, to je uticaj koji danas slavimo. Ne samo izvanredna karijera, već i nasleđe koje je promenilo smer ovog sporta."

Kruz je od početka Svetskog prvenstva redovno pratio utakmice sa tribina. Na svečanom otvaranju 12. juna bio je na stadionu SoFi u Ingelvudu, gde je utakmicu između SAD-a i Paragvaja gledao u društvu Davida i Viktorije Bekam. Pre početka susreta zajedno su pratili muzički program, a kamere su ih snimile kako pevaju američku himnu.

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