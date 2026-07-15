Slušaj vest

Salma Hajekje tokom bogate karijere odigrala brojne snažne žene, ali se među njenim najupečatljivijim ulogama izdvaja nemilosrdna Elena „La Reina“ Sančez iz filma „Savages“, odnosno „Divljaci“.

Salma Hajek nije želela da njena junakinja bude tek još jedan jednodimenzionalni filmski negativac. Inspiraciju za lik nije pronašla samo u scenariju. Glumica je otkrila da ju je delimično pronašla u stvarnoj ženi koju je nekada poznavala.

Salma Hajek u filmu Divljaci Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

„Postojala je jedna osoba sa kojom sam se sprijateljila, veoma, veoma, veoma snažna i moćna žena u Meksiku. Ona je sada preminula“, ispričala je Hajekova, ne želeći da otkrije njen identitet.

Salma Hajek osmislila prepoznatljiv izgled svoje junakinje

Poseban deo Elenine moći predstavljala je njena pojava. Crna kosa, besprekorna garderoba i dijamantska ogrlica pratili su je gotovo tokom čitavog filma.

Oliver Stoun u početku nije razumeo zbog čega Salma insistira na istoj frizuri i istom nakitu, posebno zato što Elena raspolaže ogromnim bogatstvom i mogla bi neprestano da menja svoj izgled.

Glumica je, međutim, smatrala da upravo doslednost stvara prepoznatljivu figuru koju publika neće zaboraviti.

Salma Hajek u filmu Divljaci Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

„Pokušala sam da mu objasnim da te žene znaju da će postati ikone i zato stvaraju određeni lik. One same oblikuju svoj izgled. Ne žele stalno da se menjaju. Žele da ih ljudi zauvek pamte“, objasnila je Salma.

Benisio del Toro tražio da ga udari jače

Jednu od najupečatljivijih scena Salma Hajek odigrala je sa Benisijom del Torom, koji u filmu tumači Eleninog nasilnog saradnika Lada. Njihov odnos ispunjen je nepoverenjem, pretnjama i borbom za prevlast, a tenzije u jednom trenutku prerastaju i u fizički obračun.

Za razliku od većine drugih scena, koje je Oliver Stoun često završavao posle veoma malog broja pokušaja, sekvenca u kojoj Elena udara Lada ponavljana je mnogo puta.

Benisio del Toro Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Salma je priznala da joj nije bilo prijatno što kolegu mora zaista da udari, ali ju je Benisio sve vreme ohrabrivao da bude ubedljivija.

„Mnogo puta sam ga ošamarila. Bilo je veoma čudno jer sam bila nervozna, ali Benisio je govorio: ‘Udari me! Udari me! Hajde, uradi to jače!’“, ispričala je glumica i dodala.

„Najčudnije je bilo to što mi Oliver nije dozvoljavao da ponavljam nijednu drugu scenu. Snimila sam jedan kadar, što je bilo veoma frustrirajuće. Ali, ovu scenu u kojoj sam ošamarila Benisija - radili smo 20 puta.”

Pogledajte u galeriji kako izgleda Salma u kupaćem:

1/9 Vidi galeriju Salma Hajek u bikiniju Foto: Printscreen/Instagram/salmahayek

I sam Benisio del Toro rekao je da mu nije bilo svejedno tokom snimanja ove scene.

"Dobiti 17 šamara od Salme, žene koja dolazi iz iste zemlje kao i mnogi veliki bokseri, nije bilo baš prijatno", našalio se Del Toro.

Video: Salma Hajek na jahti