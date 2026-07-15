Slušaj vest

Princ Hari je prošle nedelje boravio u Velikoj Britaniji, a ovoga puta pridružili su mu se i supruga Megan Markl, princ Arči i princeza Lilibet. Iako se vojvoda od Saseksa vratio u domovinu, jedna stvar ga i dalje najviše opterećuje, bezbednost njegove porodice.

Još od početka veze sa Megan Markl 2016. godine, Hari otvoreno govori o strahu da bi istorija mogla da se ponovi.

Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njegova najveća bojazan jeste da njegova supruga i deca ne dožive sudbinu njegove majke, princeze Dajane, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, dok su je pratili paparaci.

Strah koji ga prati godinama

Pogledajte u galeriji snimke nesreće u kojoj je poginula princeza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Posle venčanja 2018. godine, Hari i Megan imali su policijsko obezbeđenje koje je finansirala britanska država. Međutim, kada su 2020. godine odlučili da se povuku sa dužnosti aktivnih članova kraljevske porodice i presele u Sjedinjene Američke Države, izgubili su pravo na državnu policijsku zaštitu.

Od tada vojvoda od Saseksa vodi dugotrajnu pravnu bitku kako bi tokom boravka u Velikoj Britaniji ponovo imao zvanično obezbeđenje.

princ Arči, princeza Lilibet Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Hari je više puta isticao da se plaši mogućih terorističkih pretnji i ciljanih napada na sebe, Megan i njihovu decu. Smatra da je njegova porodica zbog velikog interesovanja javnosti izložena većem riziku, zbog čega insistira na državnoj zaštiti prilikom svake posete Velikoj Britaniji.

Senka princeze Dajane i dalje ga progoni

Osim fizičke bezbednosti, Hari se godinama bori i sa strahom od medijskog progona.

princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia

Vojvoda često povlači paralelu između načina na koji su britanski tabloidi pratili princezu Dajanu i odnosa koji su kasnije imali prema Megan Markl. U više navrata izjavio je da ne želi da njegova supruga prođe kroz ono što je doživela njegova majka.

Upravo zbog toga veoma retko javno pokazuje princa Arčija i princezu Lilibet i nastoji da ih zaštiti od pažnje medija.

Video: Megan Markl tverkuje pred porođaj