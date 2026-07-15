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Dr Nele Karajlić je tokom gostovanja u podkastu „Ozbiljno neozbiljni“, govorio o susretima sa dvojicom velikana svetskog fudbala – Dijegom Armandom Maradonom i Erikom Kantonom.

Poznati muzičar i komičar tom prilikom je potvrdio neobičnu priču da je legendarni „El Pibe“ imao običaj da prilikom susreta ljubi ruke. Ipak, to nije bila jedina anegdota koju je podelio sa publikom.

Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Karajlić se prisetio i koncerta u Marseju, posle kojeg je njega i članove benda u bekstejdžu posetio legendarni francuski fudbaler Erik Kantona. Dok je Maradonina pojava zaustavljala sve prisutne, Kantonu deo muzičara nije ni prepoznao.

Maradonina energija

Voditelji podkasta pitali su Neleta da li je istina da mu je Maradona ljubio ruke kada bi se sreli.

„Peđa i ja ti najviše zavidim što si upoznao Maradonu i video si ga par puta i... je l’ istina da ti je nešto ljubio ruke nešto kad te vidi, ono druženje?“, glasilo je pitanje voditelja.

Nele Karajlić Foto: Zorana Jetvić

Nele je potvrdio da je argentinska legenda zaista imala takav običaj, ali je istakao da je još snažniji utisak ostavljala Maradonina neverovatna energija.

„Pa jeste, on je imao taj... tu foru, to je meni bilo zaista neobično. On je bio jako srčan. On je non-stop izgledao da je metar i po iznad zemlje od te energije, iako je jako nizak, ali sija džaba. Znaš, on kad ti uđe u svlačionicu pred koncert, to jednostavno sve se onako diže, a mi smo imali i fudbalera i fudbalera, poznatih faca koji su dolazili na koncert. Ali recimo, kad je ušao Maradona, cela raja, kompletan bend plus ova tehnika, svi smo stali mirno da vidimo čoveka“, rekao je Karajlić.

Foto: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia

Kantona u bekstejdžu

Potpuno drugačija situacija dogodila se početkom dvehiljaditih, prilikom jednog od prvih koncerata koje su Nele i njegova ekipa održali u Marseju.

Erik Kantona Foto: Profimedia

– A na primer, kad smo svirali u Marseju, to je bila recimo 2001, druga, prvi naš koncert u Marseju, posle smo svirali hiljadu puta, u bekstejdž nam je ušao Erik Kantona. Pola benda nije znalo ko je on. I kaže: „Oh, congratulations!“, a ovo, ono, gore, dole. Ovaj jedan iz benda koji nema pojma o fudbalu: „Ko je ovaj? Ko je ovaj frajer? Otkud on u b...?“ A ovaj njegov koji mu je kao menadžer kaže: „On je kapiten Mančester Junajteda“. Kao to, to mu je titula bila – rekao je Nele u podkastu „Ozbiljno neozbiljni“.

Video: Dr Nele Karajlić u Nišu