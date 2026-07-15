Oglasio se Momčilo Otašević nakon vesti da se udala njegova bivša žena: Glumac uživa u Puli, a društvo mu pravi ona
Vest da se Jelena Perčin udala za muzičara, gitaristu i aranžera Anta Gela izazvala je veliko interesovanje javnosti. Par je brak sklopio na intimnoj ceremoniji u Italiji, okružen članovima porodice i najbližim prijateljima, a prema pisanju hrvatskih medija, mladenci trenutno uživaju na medenom mesecu.
Nedugo nakon što je vest dospela u javnost, pažnju su privukle objave Jeleninog bivšeg supruga Momčila Otaševića. Glumac se nije direktno osvrnuo na njeno venčanje, već je pratiocima pokazao kako provodi vreme u Puli, gde se održava premijera filma njegovog filma "Crna truba".
Fotografija sa brinetom
Momčilo je na društvenim mrežama podelio nekoliko trenutaka iz Pule, a posebno je privukla pažnju fotografija na kojoj pozira sa brinetom.
„Opet nas dvoje Cetinjana u Puli“, napisao je glumac uz zajednički kadar, ne otkrivajući više detalja.
Pre toga je objavio i fotografiju na kojoj svira trubu, dok se u pozadini čula pesma „Ne moren bez nje“. Otašević je u Puli promovisao i novi film „Crna truba“ reditelja Bojana Stijovića, čija je regionalna premijera najavljena na tamošnjem filmskom festivalu.
Brak sa Momčilom
Jelena Perčin i Momčilo Otašević venčali su se 2018. godine, a tokom zajedničkog života dobili su ćerku Mašu i sina Jakšu.
Njihov brak okončan je tokom 2022. godine, ali su informaciju o razvodu neko vreme čuvali daleko od javnosti. Jelena je početkom 2023. potvrdila da su odlučili da krenu različitim putevima.
Glumica iz prvog braka sa ugostiteljem Kristijanom Babićem ima i ćerku Lotu.
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