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Krajem prošle godine, na Netfliks je stigla istinita priča o Ajlin Vurnos, ženi serijskom ubici, koja je ušla u istoriju kao jedna od najporemećenijih osoba koje su osuđene na smrtnu kaznu. Ovu ulogu je u filmu "Monster" svojevremeno maestralno odigrala Šarliz Teron, a mnogi ne znaju da postoji i verzija iz 2021. godine,

Film "Aileen Wuornos: American Boogeywoman" je izazvao skandal ne zbog nasilja, već e**tske scene između Pejton List koja je tada imala 23 godine i Tobina Bela (79).

Foto: youtube/ JoBlo Movie Network

Film je momentalno izazvao buru u filmskoj industriji zbog šokantne razlike od čak 56 godina između dvoje glumaca, koji su u jednoj sceni prikazani eksplicitnoj sceni se*sa. Publika nije mogla da poveruje da su producenti zaista odlučili da to prikažu.

Zbog negativnih reakcija već tokom test-prikazivanja i burnih komentara na društvenim mrežama, studio je odustao od bioskopske distribucije u poslednjem trenutku. Umesto na velikom platnu, film je poslat direktno na kućni video, što je bio jasan znak da su želeli da izbegnu još veći medijski linč.

Foto: youtube/ JoBlo Movie Network

Snimanje je završeno početkom 2021. godine, kada je Pejton List imala svega 23 godine, dok je Tobin Bel, poznat po svom hladnokrvnom liku iz franšize filmova "Saw", već bio na pragu osamdesete.

Pejton List se u kasnijem intervjuu osvrnula na scene sa znatno starijim kolegom.

- To je bio izazov kao i svaki drugi. Možda nije bio prijatan za sve, ali moj zadatak je bio da odglumim lik, a ne da procenjujem etičke granice scenarija - rekla je glumica tada.

Ko je Ajlin Vurnos?

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ajlin je bila radila kao prostitutka na Floridi kada je, tokom 12 meseci počevši od 1989. godine, pljačkala, ubijala i krala vozila svojih žrtava. Svi ubijeni bili su vozači u dobi između 40 i 65 godina.

Nakon što je uhapšena, u januaru 1991. priznala je ubistva, ali je tvrdila da je delovala u samoobrani, navodeći da je muškarce upucala jer su je silovali ili pokušali da je siluju. Na kraju je osuđena na šest smrtnih kazni, dok je sedmu izbegla jer telo te žrtve nikada nije pronađeno.

Foto: Aileen Wuornos/Youtube

Kasnije je na sudu promenila priču.

"Kriva sam koliko god mogu biti", rekla je. "Želim da svet zna da sam ubila te muškarce, hladnokrvno. Dugo sam mrzela ljude. Ja sam serijska ubica. Ubila sam ih hladnokrvno, stvarno gadno"

Video: Svaki treći korisnik Netfliksa je žrtva