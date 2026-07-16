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Frontmen grupe Marun 5, Adam Levin, iznenadio je pratioce retkom fotografijom na kojoj se nalazi sa suprugom Behati Prinslu i njihovo troje dece. Porodica je snimljena tokom šetnje pored plaže, dok se svi drže za ruke, a lica mališana ni ovog puta nisu jasno prikazana.

Adam Levin i Behati Prinslu sa decom na retkoj porodičnoj fotografiji Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Muzičar i nekadašnja Viktorijin anđeo godinama nastoje da porodični život drže dalje od javnosti. Imaju ćerke Dasti Rouz, rođenu 2016, Đio Grejs, koja je stigla dve godine kasnije, i sina rođenog u januaru 2023. godine, čije ime još nisu javno otkrili.

Ipak, njihova bračna svakodnevica našla se u centru pažnje 2022. godine, kada je manekenka i influenserka Samner Strou objavila poruke za koje je tvrdila da joj ih je slao slavni pevač.

Tvrdila da su imali aferu

Samner je tada na TikToku navela da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, ne izgovarajući najpre njegovo ime, a potom je pokazala prepisku koju je pripisala Levinu.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/7 Vidi galeriju Adam Levin i Behati Prinslu su u braku od 2014. godine i imaju troje dece Foto: VEVO / Planet / Profimedia, JACQUIE AICHE / Planet / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

„Imala sam aferu sa muškarcem koji je oženjen Viktorijinim anđelom. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno, osećam se iskorišćeno“, rekla je ona.

Prema njenim tvrdnjama, odnos je trajao oko godinu dana. Navela je da je kontakt prekinut, ali da joj se Levin posle izvesnog vremena ponovo javio sa pitanjem koje ju je potpuno zateklo.

Pitanje o imenu deteta

Najveću pažnju izazvala je poruka u kojoj ju je muzičar navodno pitao da li može svom budućem sinu da da ime Samner.

„U redu, jedno ozbiljno pitanje. Dobiću još jedno dete i, ukoliko bude dečak, stvarno bih želeo da ga nazovem Samner. Da li ti je to u redu? Mrtav sam ozbiljan“, glasila je poruka koju je objavila.

Foto: London Ent / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Behati je u tom trenutku bila trudna sa njihovim trećim detetom. Nakon što je Samner iznela svoje tvrdnje, javile su se i druge žene koje su objavile poruke za koje su tvrdile da im ih je Levin slao.

Adam negirao aferu

Pevač se ubrzo oglasio i priznao da je komunicirao sa drugom ženom na neprimeren način, ali je negirao da je imao fizičku vezu.

„Mnogo toga se trenutno govori o meni i želim da razjasnim stvari. Pokazao sam lošu procenu kada sam razgovarao sa bilo kim ko nije moja supruga na način koji bi se mogao smatrati flertom. Nisam imao aferu, ali jesam prešao granicu tokom perioda života zbog kojeg se kajem“, poručio je Levin.

Dodao je da su mu supruga i porodica najvažniji i da je dovođenje njihovog odnosa u pitanje bila njegova najveća greška.

Adam Levin i Behati Prinslu Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ostali zajedno

Iako se nedeljama spekulisalo o njihovom braku, Adam i Behati nisu se razišli. U januaru 2023. godine dobili su treće dete i prvog sina, a manekenka je kasnije potvrdila pol deteta, ali njegovo ime nije otkrila.

Par je u braku od 2014. godine, a nakon skandala su se nekoliko puta zajedno pojavljivali u javnosti i povremeno delili trenutke iz porodičnog života.

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