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Platinastoplava kosa, naglašena šminka, preplanuli ten i raskošne kreacije učinili su Donatelu Versaće jednom od najprepoznatljivijih ličnosti svetske mode. Ipak, iza njenog upečatljivog izgleda nalazi se život obeležen porodičnim tragedijama, ogromnim poslovnim pritiskom i zadatkom da sačuva modnu kuću koju je njen brat pretvorio u globalni simbol luksuza.

Donatela Versaće estetske operacije Foto: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Donatela je rođena 2. maja 1955. godine u Ređu di Kalabriji, kao najmlađe dete u porodici Versaće. Njena majka Frančeska bila je krojačica koja je kasnije otvorila sopstveni atelje, pa su Donatela i njen brat Đani odrastali okruženi tkaninama, krojevima i odećom. Porodicu je još pre Donatelinog rođenja pogodila tragedija – njihova sestra Tina preminula je sa samo 12 godina od posledica tetanusa.

Brat i muza

Đani Versače Foto: Eyedea / Zuma Press / Profimedia

Veza Donatele i Đanija bila je mnogo više od običnog porodičnog odnosa. On je snažno uticao na njen izgled i još kao devojčicu podstakao je da kosu ofarba u platinastoplavu boju po uzoru na italijansku pevačicu Peti Pravo.

Donatela je tokom sedamdesetih studirala jezike i književnost u Firenci, ali je vikende provodila uz brata u Milanu. Kada je Đani 1978. osnovao modnu kuću Versaće, ona je postala njegova saradnica, savetnica, kritičarka i muza. Pored odnosa s javnošću, pomagala mu je da brend poveže sa muzičarima, glumcima i supermodelima, što je kasnije postalo jedno od najvažnijih obeležja kuće Versaće.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/4 Vidi galeriju Đani Versaće i Donatela Versaće Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, imago stock&people / imago stock&people / Profimedia, PHOTOlink / Everett / Profimedia

Đani je cenio sestrino mišljenje i često menjao ili odbacivao modele koji se njoj nisu dopadali. Donatela nije bila samo žena koja je nosila njegove kreacije, već jedan od ljudi koji su od početka učestvovali u oblikovanju javne slike brenda.

Ubistvo koje je promenilo sve

Život Donatele Versaće zauvek se promenio 15. jula 1997. godine. Na stepenicama ispred vile u ulici Oušn drajv 1116 pucao je u njega muškarac po imenu Endru Kunanan.U bermudama i tamnoj majici, sa izgledom običnog turiste prišao je Đaniju s leđa i okonačao njegov život.

Donatela Versaće naa sahrani Đanija Versaćea Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Čim se saznalo da je čuveni Versaće ubijen, javnost je počela da vrši ogroman pritisak na policiju da počinioca što pre pronađe. Nije se čekalo dugo. Kunanan je osam dana nakon tragedije izvršio samoubistvo, pištoljem kojim je ubio Đanija.

Pokrenuta je ubrzo policijska istraga koja je trajala čak pet godina. Bezuspešno su traženi motivi zločina, koji do danas nisu razjašnjeni. Istragu su pratili protivrečni detalji i teorije koje nisu dovele do konačnog odgovora.

Kunanan, serijski ubica koji se bavio prostitucijom

Mesto zločina gde je ubijen Đani Versaće Foto: SAVINO / Sipa Press / Profimedia

Endru Kunanan bio je nepoznat javnosti, ali ga je policija odlično poznavala. Pre ubistva Versaćea ubio je četvoricu muškaraca. Za jednog od njih, arhitektu Dejvida Medsona, dokazano je da je bio Kunananov ljubavnik.

Podaci iz biografije Endrua Kunanana nisu prestajali da pune novinske stupce 1997. godine, a najviše se pisalo o tome da je serijski ubica bio muški žigolo. Otkriveno je da je "tom profesijom" počeo da se bavi kao srednjoškolac i da je često ucenjivao svoje mušterije.

Nakon obdukcije odbačene su sumnje da je ubica koji je imao 27 godina bolovao od side i da je crni niz pokrenula njegova osveta zbog neizlečive bolesti. Ispostavilo se i da nije bio samo veliki Đanijev obožavalac već i da, kako su mediji pisali, su se njih dvojica upoznali na jezeru Komo u Italiji, kao i da su se početkom devedesetih sreli u San Francisku. Da li su se viđali i nakon toga, i dan danas je misterija.

Đani Versaće Foto: PEER GRIMM / AFP / Profimedia

Ćerka Donatele Versaće nasledila bogatstvo

Donatela nije nasledila čitavu modnu imperiju niti najveći deo Đanijevog bogatstva. Posle njegove smrti njoj je pripao udeo od 20 odsto, njihovom bratu Santu 30 odsto, dok je Donatelina ćerka Alegra dobila preostalih 50 odsto kompanije, kojima je mogla samostalno da raspolaže kada je napunila 18 godina.

Đani Versaće i njegova sestričina Alegra Versaće Foto: Adam Scull / Newscom / Profimedia

Donatela je, međutim, preuzela kreativno vođstvo kuće. Pred njom je bio gotovo nemoguć zadatak – da nastavi tamo gde je stao jedan od najoriginalnijih dizajnera svog vremena, ali i da spreči da brend postane samo uspomena na Đanija.

Donatela Versaće, Alegra Versaće Foto: PIAZZOLLA GAETANO / Sipa Press / Profimedia

Tokom narednih decenija zadržala je prepoznatljivu raskoš Versaćea, ali je kuću dodatno povezala sa savremenom pop kulturom. Njene kreacije nosile su najveće muzičke i filmske zvezde, dok je revija iz 2017, na kojoj su se pojavile Naomi Kembel, Sindi Kraford, Klaudija Šifer, Karla Bruni i Helena Kristensen, postala jedan od najemotivnijih omaža Đanijevom nasleđu.

Pogledajte u galeriji kako se Donatela Versaće menjala nakon godina opsesije plastičnim operacijama:

1/14 Vidi galeriju Donatela Versaće godinama unazad iznenađuje novim izgledom lica. Mnogi kažu da je upropastila prirodnu lepotu nepotrebnim zahvatima, filerom i botoksom. Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, PHOTOlink / Everett / Profimedia, VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

Kraj jedne ere

Donatela je u aprilu 2025. godine, posle gotovo tri decenije, napustila mesto glavne kreativne direktorke i preuzela ulogu glavne ambasadorke brenda. Modnu kuću Versaće potom je u decembru iste godine od američke kompanije Kapri holdings kupila Prada grupa za 1,375 milijardi dolara.

Đani Versaće na modnoj reviji Foto: PIERRE VERDY / AFP / Profimedia

Od 1. jula 2026. kreativno vođstvo kuće preuzeo je belgijski dizajner Piter Milije, dok je Donatela ostala simbol brenda čiju je sliku gradila gotovo pola veka.

Video: Karleuša u Versaće izdanju