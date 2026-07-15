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Brajan Ostin Grin otvoreno je progovorio o braku sa Megan Foks i priznao da je njihov odnos u velikoj meri započeo i razvijao se na osnovu snažne fizičke privlačnosti.

Glumac, najpoznatiji po ulozi Dejvida Silvera u kultnoj seriji „Beverli Hils, 90210“, o ljubavnim izborima i greškama iz prošlosti govorio je u podkastu „I Do, Part 2“. Kako je objasnio, tek posle razvoda počeo je ozbiljnije da razmišlja o tome na čemu bi stabilna veza trebalo da bude izgrađena.

Foto: IXOLA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Privlačnost na prvom mestu

Brajan i Megan bili su zajedno gotovo 15 godina, od čega su skoro deceniju proveli u braku. Glumac sada priznaje da je u tom periodu ljubavne odnose najčešće započinjao na isti način – najpre bi ga privukao nečiji izgled, a tek potom bi pokušavao da izgradi emocionalnu povezanost.

„Moja bivša supruga i ja bili smo zajedno skoro 15 godina. Bili smo u braku gotovo deset godina, a mene je vodila fizička privlačnost“, rekao je Grin.

Foto: 4CRNS, WCP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Objasnio je da bi ga najpre neko fizički privukao, a zatim bi oko te hemije pokušavao da izgradi čitav odnos. Tek kasnije je shvatio da takav početak nije dovoljan za dugoročnu stabilnost.

Brajan i Megan venčali su se 2010. godine, a rastanak su objavili deset godina kasnije. Njihov razvod pravosnažno je okončan početkom 2022. godine, pa nije sasvim precizno navoditi da su se zvanično razveli 2020. Zajedno imaju trojicu sinova – Nou, Bodija i Džernija.

Novi pristup ljubavi

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1/5 Vidi galeriju Megan Foks u tangama nakon povratka na Instagram Foto: printscreen/instagram/meganfox, printscreen/instagram/cibellelevi

Takav način razmišljanja primenio je kada je 2020. godine upoznao australijsku plesačicu Šarnu Burdžes.

„Šarna i ja razgovarali smo o svojim najboljim i najgorim osobinama. Nekako smo odmah sve izneli na videlo“, ispričao je glumac.

Prema njegovim rečima, način na koji ljudi pristupaju vezi brzo pokazuje da li među njima postoji samo fizička privlačnost ili nešto dublje.

„Ukoliko je reč samo o fizičkom odnosu, to može da traje jedino dok ne dođete do tačke u kojoj kažete: ‘Ne mogu da podnesem tu osobu. Više mi nije ni privlačna’“, objasnio je.

Brajan Ostin Grin,Šarna Barges Foto: BENS / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Brajan i Šarna upoznali su se na sastanku koji su im organizovali zajednički poznanici. Vezu su javno potvrdili početkom 2021, sina Zejna dobili su u junu 2022, a verili su se naredne godine.

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