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Megan Markl proslavila je svoju prvu nominaciju za televizijsku nagradu Emi za lajfstajl seriju With Love, Meghan. Vojvotkinja od Saseksa srećnu je vest podelila na Instagramu u sredu ujutru, dan nakon službene objave nominacija. Serija koja se prikazuje na Netfliksu nominovana je u kategoriji lajfstajl programa, piše People.

„Čestitke neverovatnoj ekipi, producentima i celom timu koji je radio na seriji 'With Love, Meghan' za Netfliks. Nominovani smo za Emi!“, napisala je.

U konkurenciji su i serije A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood i The Wizard of Paws, a dobitnik će bitiproglašen na 53. dodeli nagrada 30. oktobra.

O čemu je serija?

Inače, u seriji With Love, Meghanvojvotkinja pokazuje interesovanja koja su joj bliska - kuvanje, baštovanstvo i organizaciju druženja. U emisiji su gostovale poznate ličnosti poput Mindi Kaling, Krisi Tajgen i Tana Frensa, a pojavili su se i njen suprug, princ Hari, kao i majka Dorija Ragland.

Serija je nedelju dana nakon premijere u martu 2025. godine zauzela deseto mesto na globalnoj Netfliksovoj listi gledanosti, sa 2.6 miliona pregleda.

Pogledajte kadrove iz serije "S ljubavlju, Megan":

1/7 Vidi galeriju Stiže nova sezona "S ljubavlju, Megan" Foto: Printscreen/Instagram/meghan, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megan je prošlog oktobra govorila o budućnosti projekta i izazovima produkcije.

"Kad pogledamo taj format - a ovo je bila godina učenja - shvatili smo da je osam epizoda raspoređenih kroz dve sezone zaista velik projekat. Nakon sedam godina rada na seriji 'Suits', znam koliko truda ulazi u stvaranje televizijskog sadržaja", rekla je.

Dodala je da publika danas traži i kraće formate.

"Divno je sesti i gledati emisiju od 30 minuta, ali kako vam mogu dati recept u samo dva minuta?", rekla je.

Iako prema rečima izvora trenutno nema planova za treću sezonu, postoji mogućnost da Megan u budućnosti snimi posebne epizode ili druge kraće projekte.

Pogledajte video: