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Lajfstajl emisija Megan Markl na Netfliksu, iako nije ostvarila veći uspeh među gledaocima, donela joj je neočekivanu nominaciju za nagradu Daytime Emmy. Serija With Love, Meghan, prikazana 2025. oglasi u sklopu saradnje vojvotkinje od Saseksa i princa Harija sa Netfliksom, nominovana je u kategoriji najbolje lajfstajl emisije.

Nominacija je mnoge iznenadila jer emisija nije ostavila značajniji trag među gledaocima. Prema podacima Netfliksa, prva sezona nije uspela da se plasira među 1000 najgledanijih naslova na platformi, dok je druga sezona, objavljena nekoliko meseci kasnije, završila tek na 1124. mestu po gledanosti. Iako je serija dobila dve sezone i praznični specijal, zasada nije obnovljena za treću sezonu.

Pogledajte kadrove iz emisije "S ljubavlju, Megan":

1/7 Vidi galeriju Stiže nova sezona "S ljubavlju, Megan" Foto: Printscreen/Instagram/meghan, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Priznanje je stiglo osam godina nakon što je Megan, prema tadašnjim medijskim natpisima, odbila poziv na dodelu nagrada Emi. To se dogodilo nedugo nakon venčanja sa princem Harijem, kada je navodno odlučila da napusti glumačku karijeru i posveti se kraljevskim dužnostima.

Lavina reakcija

Objava nominacije izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i u komentarima čitalaca Dejli Mejla, gde je preovladavao kritičan ton. Mnogi su priznanje nazvali "iznenađenjem", pa čak i "šalom", pitajući se kako emisija koja nije naišla na naročito dobar odjek među publikom može biti nominovana za Emi.

Pojedini komentatori doveli su u pitanje verodostojnost samog procesa dodele nagrada, dok su drugi, bez ikakvih dokaza, nagađali da je nominacija povezana sa uticajem vojvotkinje od Saseksa. Istovremeno, bilo je i onih koji smatraju da su kritike na račun Megan preterane i da je emisija zaslužila priznanje.

Saradnja sa Netfliksom se nastavlja

Uprkos podeljenim reakcijama na emisiju, Megan Markl nastavlja saradnju sa Netfliksom. Nedavno se pojavila kao gostujući sudija u australijskoj verziji MasterChef-a, a njena produkcijska kuća Archewell i dalje razvija nove projekte u saradnji sa striming platformom.

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