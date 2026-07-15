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Američka pevačica Lizo u novom je intervjuu otvoreno progovorila o svom zdravlju i odluci da smrša, naglasivši kako iza te promene stoji više različitih razloga. Tridesetosmogodišnja zvezda, poznata po hitu Truth Hurts, objasnila je šta ju je podstaklo na promenu te se osvrnula na pritisak sa kojim se suočavaju žene u javnosti, piše Just Jared.

Lični razlozi

Lizo je istakla kako se njena odluka ne može svesti na samo jedan razlog.

"Postoji mnogo razloga. Ljudi to uvek žele da svedu na samo jedan naslov, na jednu stvar", izjavila je za The Guardian i dodala: "Mnoge stvari mogu istovremeno biti istinite."

Pogledajte u galeriji kako izgleda Lizo:

1/6 Vidi galeriju Pevačica Lizo u jednom trenutku imala je čak 140 kilograma Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia, Casey Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

Kao jedan od ključnih razloga navela je fizički bol: "Bila sam u situaciji u kojoj mi je telesna težina uzrokovala bolove u zglobovima i uopšteno bol", objasnila je. Drugi podsticaj došao je nakon što se povukla sa društvenih mreža.

"Došla sam do tačke kada sam se sklonila sa interneta i sve što sam imala bili su studio i moje misli, pa sam se posvetila onome što sam mogla da kontrolišem. Svom telu, načinu života, rutinama i navikama... i ovo sam ja danas", dodala je pevačica.

Društveni pritisak

Osvrćući se na promene u težini tokom godina, Lizo je spomenula i nedavno gojenje: "Od prošle godine dobila sam devet kilograma, pa me svi mogu pitati i o gojenju, ako to žele", rekla je.

U nastavku je uputila oštru kritiku sistemu koji, prema njenim rečima, neprestano vrši pritisak na žene.

"Postoji sistem opresije koji neprestano vrši pritisak, posebno na žene, a pogotovo na žene u centru pažnje. Taj sistem je neumoljiv i odlučan da učini da se osećate loše zbog sebe. Neće prestati dok ne kupite svaki proizvod i ne poverujete u svaku laž te to ne okrenete protiv sebe. Taj sistem trenutno radi punom parom", naglasila je.

"Moramo da kritikujemo sistem i medije koji to čine, a ne ljude na koje to utiče, jer ti ljudi proživljavaju ljudsko iskustvo. Trebalo bi da imamo saosećanja, ljubavi i podrške za njih", zaključila je Lizo.

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