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Harper Bekam privukla je pažnju tokom polufinala Svetskog prvenstvanakon što je navijače podsetila na svoju majku Viktoriju Bekam. Najmlađa ćerka slavnog para pratila je utakmicu između Španije i Francuske u Dalasu, a njen ozbiljan izraz lica mnoge je podsetio na prepoznatljivi Posh Spice pogled bivše članice grupe Spice Girls.

Harper, koja je prošle nedelje proslavila 15. rođendan, utakmicu je pratila u jakni španske reprezentacije, a društvo su joj pravili braća Romeo (23) i Kruz (21) te Kruzova devojka Džeki Apostel (30). Španija je slavila protiv Francuske rezultatom 2:0 i izborila plasman u finale.

Pogledajte u galeriji Harper Bekam na Svetskom prvenstvu:

1/5 Vidi galeriju Harper Bekam na Svetskom prvenstvu sa braćom Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Iako je njihov otac Dejvid Bekam tokom karijere igrao i u Španiji i u Francuskoj, nastupajući za Real Madrid i Pari Sen Žermen, porodica Bekam ovoga puta navijala je za Španiju. Harper je nosila jaknu iz retro kolekcije sportskog brenda Intra, koji je pokrenuo njen brat Romeo. Njena reakcija tokom utakmice brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ponajviše zbog toga što se nije smešila, što su mnogi povezali sa Viktorijinim poznatim ozbiljnim izrazom lica.

Dejvid brani Viktoriju

Viktorija Bekam i njena suzdržana reakcija tokom utakmica već su nekoliko puta postale tema na internetu. Ranije ove nedelje Dejvid Bekam branio je suprugu nakon što je njena reakcija tokom četvrtfinalne utakmice Engleske protiv Norveške postala viralna.

Dok je Dejvid sa decom burno slavio pogodak Džuda Belingema u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, Viktorija je ostala da sedi na tribinama. Fotografija njih dvoje ubrzo se proširila društvenim mrežama, a bivša pevačica postala je predmet brojnih šala.

Viktorija Bekam i Dejvid Bekam na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026 Foto: Darren Fletcher / News Licensing / Profimedia

Dejvid je tada u komentarima na objavu komičarke Dženi Džonson kroz šalu napisao da je Viktorija ipak slavila, samo "iznutra", te dodao da su njene reakcije sporije od njegovih. Viktorija se kasnije ipak pridružila slavlju na stadionu u Majamiju, gde je aplauzom ispratila pobedu Engleske 2:1.

"Pre nikada nisam uživala gledajući fudbal"

Iako danas često prati fudbalske utakmice, Viktorija je ranije priznala da joj fudbal u početku nije bio blizak. Kada je 1997. godine upoznala Dejvida na utakmici Manchester United-a, rekla je da nije bila ljubitelj tog sporta.

U intervjuu za Financial Times 2024. godine objasnila je da joj se odnos prema fudbalu s vremenom promenio zbog Dejvidovog angažmana u klubu Inter Miami.

Viktorija Bekam i Dejvid Bekam na utakmici Norveška - Engleska na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026 Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia

"Pre nikada nisam uživala gledajući fudbal. Nisam se osećala kao da pripadam na utakmicama. Sada, kada smo u Majamiju, osećam da pripadam. Prijateljica sam sa porodicama igrača", rekla je.

Viktorija je dosad pratila Dejvida na dve utakmice Svetskog prvenstva, a očekuje se da će biti na tribinama i tokom polufinalnog dvoboja Engleske i Argentine.

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