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Čini se da je Kejti Holms ponovo pronašla ljubav. Holivudska glumica viđena je u društvu njujorškog umetnika Džejsona Barda Jarmoskog, sa kojim se držala za ruke, a osmeh joj nije silazio sa lica. Zajedno su stigli na projekciju filma The Invite u Ist Hemptonu u Njujorku, gde nisu skrivali bliskost.

Tokom večeri su bili vrlo opušteni i prisni, Džejson joj je šaputao na uvo, nasmejavao je, a u jednom trenutku Kejti je naslonila glavu na njegovo rame dok su gledali film. Iako zasada nisu komentarisali svoj odnos, strani mediji pišu kako je reč o njenom prvom javnom pojavljivanju sa novim partnerom nakon prekida sa muzičarem Bobijem Vutenom Trećim, sa kojim je bila u vezi 2022. godine.

Džejson je njujorški slikar poznat po delima koja istražuju teme prolaznosti, sećanja i starenja. Njegovi radovi su izlagani u brojnim američkim galerijama i muzejima. Kejti je poslednjih godina nastojala da svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti. Nakon što se 2012. razvela od holivudskog glumca Toma Kruza, sa kojim je dobila ćerku Suri, poznato je da je šest godina bila u vezi sa Džejmijem Foksom.

Ljubav na prvi pogled i veridba u Parizu

Podsetimo, Kejti je Kruzu bila treća supruga, a upoznao ju je na audiciji za Mission: Impossible. Kejti je svojevremeno rekla da je to bila ljubav na prvi pogled.

"Odmah sam znala da ćemo biti zajedno, da ćemo se venčati", rekla je.

Ubrzo su započeli vezu, a nije im smetalo ni to što je Tom bio 16 godina stariji. Iako je odgojena kao katolkinja, Kejti je zbog Toma prešla na sajentologiju, a on ju je zaprosio nakon samo osam nedelja veze. Prosidba se dogodila na vrhu Ajfelovog tornja u Parizu gde je par bio na večeri.

Početkom oktobra 2005. par je objavio da čeka dete, a 2006. rodila se malena Suri. Tada su brojni svetski mediji pisali o tome kako je Kejti, baš kako nalažu pravila sajentologije, rodila u potpunoj tišini, odnosno morala je da proizvodi što manje zvukova. Naime, prema sajentološkoj praksi, majci i detetu tokom rođenja mora se osigurati što tiše i mirnije okruženje.

Džejson Bard Jarmoski - 9 godina mlađi dečko Kejti Holms Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

U novembru 2006. par se venčao u Italiji prema sajentološkom obredu. Svadbu su slavili u dvorcu Odeskalči, a navodno su za ceremoniju potrošili tri miliona dolara.

Razvod i prekid kontakta sa ćerkom

Šest godina kasnije par se razveo, a Kejti je dobila starateljstvo nad Suri, koja danas ima 20 godina. Tom nije video ćerku više od 10 godina i to zato što mu, kako pišu američki mediji, zabranjuje sajentološka crkva jer Suri nije sajentolog. Upravo je Kruzova opsednutost sajentologijom bila jedan od glavnih razloga raspada njegovog braka sa Kejti.

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