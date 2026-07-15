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Dok se Lionel Mesi sa argentinskom reprezentacijom priprema za polufinale Svetskog prvenstva protiv Engleske, njegova supruga Antonela Rokuzo nakratko je fudbal zamenila modom. U Majamiju je prisustvovala ekskluzivnom događaju koji je organizovala Viktorija Bekam povodom otvaranja svog novog butika.

Antonela je bila među zvanicama na otvaranju privremene prodavnice House of Victoria u luksuznom tržnom centru Bal Harbour Shops, gde je podržala bivšu članicu grupe Spice Girls i danas uspešnu modnu dizajnerku.

Antonela zablistala u crnoj haljini

Supruga argentinskog fudbalera za ovu priliku je odabrala elegantnu crnu haljinu koja je istakla njenu figuru, a pred prodavnicom je pozirala uz Viktoriju Bekam.

Viktorija je za otvaranje svog prvog samostalnog pop-up butika u Sjedinjenim Američkim Državama obukla raskošnu satensku haljinu boje šampanjca sa decentnim sjajem. U takvom izdanju dočekala je goste na događaju koji je okupio brojna poznata lica iz sveta mode i zabave.

Podrška na društvenim mrežama

Nakon večeri, Viktorija Bekam podelila je fotografije sa otvaranja na društvenim mrežama i zahvalila svima koji su došli da podrže njen novi projekat.

"Veliko hvala svima koji su došli sa nama da proslave otvaranje našeg prostora u Bal Harbor Šopsu. Kakva neverovatna noć!", napisala je.

Antonela je takođe objavila fotografije sa događaja na Instagramu, gde je prati više od 40 miliona ljudi, uz poruku: "Slavimo novi dom Viktorije Bekam u Majamiju. Želim ti sve najbolje."

Viktorija joj je odgovorila zahvalom: "Hvala ti što si bila sa mnom na proslavi." U komentarima su se nizali komplimenti na Antonelin izgled, a pratioci su je opisivali kao elegantnu i prekrasnu.

Prijateljstvo koje je počelo u Inter Majamiju

Porodice Bekam i Mesi zbližile su se nakon što je Lionel Mesi 2023. godine stigao u Inter Majami.

Pogledajte u galeriji fotografije Antonele Rokuzo, Lionela Mesija:

1/5 Vidi galeriju Antonela Rokuzo, Lionel Mesi Foto: Instagram/antonelaroccuzzo, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

Dejvid Bekam, suvlasnik kluba, imao je važnu ulogu u njegovom dolasku u MLS ligu, gde je Mesi danas kapiten tima. Od tada su dve porodice često viđene zajedno na utakmicama, privatnim događajima i humanitarnim akcijama u Majamiju, a njihovo prijateljstvo postalo je jedno od najpoznatijih među sportskim i javnim ličnostima u gradu.

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