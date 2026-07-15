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Osmogodišnji princ Luis, najmlađi sin princa Vilijama i princeze Kejt, već ima ideju o tome čime bi se jednog dana voleo baviti. Umesto neke tipične kraljevske uloge, njega privlači posao na teniskom terenu jer navodno želi da postane sakupljač loptica na Vimbldonu.

Njegovu neobičnu želju otkrila je Kejt Midlton tokom ovogodišnje posete slavnom teniskom turniru. Iako Luis nije bio među članovima porodice Vels koji su prošle nedelje pratili muško finale, njegova majka je otkrila da ga je itekako zanimalo kako izgleda život sakupljača loptica.

"Pitao je kako se postaje sakupljač loptica"

Dok je razgovarala sa Dženom Fontanilom, jednom od sakupljačica loptica na turniru, princeza Kejt spomenula je koliko je Luis, inače poznat po nestašlucima, zainteresovan za tu ulogu.

Pogledajte fotografije Kejt Midlton na Vimbldonu:

1/5 Vidi galeriju Princeza Kejt Midlton uručila je pehar Janiku Sineru nakon pobede na Vimbldonu 2026 Foto: Andrew Parsons / Kensington Palace / B66 / Avalon / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, ISI Photos / Alamy / Profimedia

"Princeza od Velsa ispričala mi je kako ju je Luis ispitivao kako se postaje sakupljač loptica. Razgovarale smo o tome koliko je to naporan posao i kako radimo sa decom na terenu, baš je bilo divno", rekla je Fontanila za The Standard i dodala da ju je Kejt prijatno iznenadila svojim pristupom.

"Tako je pristupačna i bilo je vrlo jednostavno razgovarati sa njom. Mislila sam da ću biti jako nervozna, ali sve je učinila lakim. Razgovor je tekao sasvim prirodno."

Luisova starija sestra, jedanaestogodišnja princeza Šarlot, i brat, dvanaestogodišnji princ Džordž, prošle nedelje su zajedno sa roditeljima gledali finale Vimbldona. Sa tribina su pratili kako je Italijan Janik Siner nakon četiri seta pobedio Nemca Aleksandera Zvereva. Luis im se tom prilikom nije pridružio.

Princeza Šarlot i Kejt Midlton na finalu Vimbldona Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Tenis je porodična tradicija

Ljubav prema tenisu nije neobična u porodici Vels. Kejt je 2016. godine postala pokroviteljica All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizatora Vimbldona, preuzevši tu ulogu od pokojne kraljice Elizabete Druge. Čini se da je interesovanje za ovaj sport prenela i na svoju decu. Luisova želja da jednog dana bude deo Vimbldona nije prvi put spomenuta.

Još 2023. godine jedan od zaposlenih u klubu zaduženih za programe za mlade rekao je za PA News da je Kejt tada ispričala kako je Luis bio "jako uzrujan što ne dolazi" na finale koje su pratili Džordž i Šarlot. Navodno je tada rekla: "Šarlot je ovde prvi put, a Džordž je bio i prošle godine. Oboje su sa nestrpljenjem pratili meč."

Kejt Midlton i princ Vilijam i deca: princ Džordž, princeza Šarlot, princ Luis Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Zašto Luis nije bio na finalu?

Kraljevska porodica nije objavila zašto Luis nije došao na nedeljno finale, ali njegov izostanak nije povezan sa pravilima Vimbldona o starosti posetilaca. Prema pravilima turnira, deca od pet do 15 godina mogu da prisustvuju mečevima ako imaju ulaznicu i ako su u pratnji odrasle osobe. Deci mlađoj od pet godina ulazak na glavne terene nije dozvoljen, a Vimbldon to pravilo objašnjava željom da se smanji buka i ometanje igrača tokom mečeva.

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