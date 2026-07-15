Slušaj vest

Nakon što je obišla nekoliko evropskih metropola, ekipa novog filma Kristofera Nolana ponovo se okupila s druge strane Atlantika. Svečana premijera u Njujorku okupila je glumačku ekipu koja je na velikom platnu oživela čuveni grčki ep u modernoj holivudskoj interpretaciji. Najveće interesovanje izazvale su trudna En Hatavej i zanosna Šarliz Teron, koju je na ovom crvenom tepihu pratila mlađa ćerka Ogast, uspevši da privuče podjednaku pažnju prisutnih.

Pogledajte u galeriji kako su izgledale Šarliz Teron i njena ćerka:

1/5 Vidi galeriju Šarliz Teron na premijeri filma Odisej u Njujorku Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Lev Radin/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, John Fycke/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Šarliz Teron kao grčka boginja

Poznata glumica pojavila se u bioskopu Lincoln Square 13 u upečatljivoj kratkoj haljini visoke mode brenda Dior, koja je savršeno naglasila njenu vitku figuru. Njen izgled neodoljivo je podsećao na mitsku nimfu Kalipso, koju i tumači u ovom ostvarenju. Upravo zbog svoje vanvremenske lepote, južnoafrička zvezda bila je očigledan izbor za ovu ulogu u Nolanovom novom projektu, o kome se uveliko raspravljalo i pre samog prikazivanja.

Šarliz Teron na premijeri filma Odisej u Njujorku Foto: John Fycke/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Za ovu priliku, dugogodišnja ambasadorka francuske modne kuće odabrala je sofisticiranu belu odevnu kombinaciju sa krojem koji podseća na sako i efektnom mašnom u predelu struka, čiji su se krajevi spuštali do kolena. Blistavo izdanje slavne glumice upotpunila je i posebna pratnja na ovom događaju.

Modni kontrast majke i ćerke

Šarliz je na premijeru došla u pratnji svoje mlađe ćerke, koju je usvojila pre jedanaest godina. Tinejdžerka Ogast odlučila se za stilski kontrast u odnosu na majku, pa je za crveni tepih odabrala potpuno crnu odevnu kombinaciju.

Šarliz Teron sa ćerkom na premijeri filma Odisej u Njujorku Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njen stajling sastojao se od kratke suknje i topa bez naramenica, a izgled je zaokružila dubokim cipelama, belim dokolenicama i tamnom torbom, pokazavši hrabar modni odabir koji u potpunosti odgovara njenim godinama.

Pogledajte video: Čuvena glumica posetila Zlatibor