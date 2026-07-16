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Novozelandski glumac Sem Nil, najpoznatiji po ulozi doktora Alana Granta u filmskom serijalu „Džurask park“, preminuo je od upale pluća, potvrdio je njegov dugogodišnji agent Filip Grenz.

Čuveni glumac umro je u ponedeljak, 13. jula, u 78. godini, u bolnici u Sidneju. U trenutku smrti uz njega su bili članovi porodice, koji su njegov odlazak opisali kao iznenadan i neočekivan.

Sem Nil Foto: NSW images / Alamy / Profimedia

Otkriven uzrok

Grenz, koji je zastupao Nila gotovo dve decenije, saopštio je da je razgovarao sa njegovom porodicom pre nego što je javnosti otkrio uzrok smrti. Kako je objasnio, odluka je doneta zbog netačnih tvrdnji koje su se prethodnih dana pojavile u medijima.

„Sem je preminuo od upale pluća“, potvrdio je agent, dodajući da je glumac pre bolesti uspešno završio lečenje limfoma primenom CAR-T terapije.

Nil je tokom poslednjih godinu dana ostao profesionalno veoma aktivan. Snimio je četiri projekta koji bi trebalo da budu objavljeni u narednim mesecima, a istovremeno je vodio svoju vinariju „Two Paddocks“ na Novom Zelandu.

Pogledajte u galeriji izbor njegovih filmskih uloga:

1/6 Vidi galeriju Sem Nil filmske uloge Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Pressman Productions / RKO Pictu / Christophel Collection / Profimedia

Pobedio limfom

Glumcu je početkom 2022. godine dijagnostikovan angioimunoblastični T-ćelijski limfom trećeg stadijuma, redak oblik ne-Hodžkinovog limfoma. O svojoj bolesti javno je progovorio naredne godine, kada je objavio memoare „Did I Ever Tell You This?“.

Nakon višegodišnjeg lečenja učestvovao je u uspešnom programu CAR-T terapije, a u aprilu ove godine saopštio je da više nema rak. Njegova porodica je zbog toga posebno naglasila da glumac nije preminuo od kancera.

„Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali smo zahvalni što je Sem ostao bez raka“, naveli su članovi porodice, zahvalivši osoblju privatne bolnice Sent Vinsent na brizi koju su mu pružili.

Video: In memoriam Zdravko Šotra