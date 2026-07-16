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Dejvid Bekam bio je vidno slomljen nakon što je Argentina u sredu uvečer u Atlanti izbacila Englesku sa Svetskog prvenstva. Legendarni 51-godišnji fudbaler i njegova supruga Viktorija (52) pratili su utakmicu s tribina, a nakon poraza Tri lava od 2-1 u polufinalu, oboje su se u neverici držali za glave. Emotivnu utakmicu pratili su s decom Romeom (23), Harper (15) i Kruzom (21) i njegovom devojkom Džeki Apostel (30).

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dramatičan preokret Argentine

Engleska je povela 1-0 u 55. minutu golom Entonija Gordona, što je izazvalo erupciju oduševljenja na tribinama. Međutim, taman kad su navijači pomislili da je pobeda sigurna, usledio je šok. Argentina je izvela kasni preokret, a Enco Fernandez i Lautaro Martinez postigli su golove u razmaku od samo sedam minuta, zapečativši sudbinu Engleske. Nakon poslednjeg zvižduka, Dejvidov 21-godišnji sin Kruz je tešio uplakanog oca na tribinama.

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reakcija Viktorije Bekam

Za razliku od prethodnih utakmica, Viktorija je ovog puta burno proslavila vodeći gol Engleske. Skočila je Dejvidu u zagrljaj nakon što je Gordon zatresao mrežu. Time je reagovala na zadirkivanja od prošle nedelje, kada je njena uzdržana reakcija na gol Džuda Belingema u četvrtfinalu postala viralna. Dejvid se tada našalio na račun supruge, komentarišući objavu komičarke Dženi Džoson rečima: "Viktorija je slavila u sebi".

Video: Minut ćutanja na Svetskom prvenstvu