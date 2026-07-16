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Dok Lamin Jamal na terenu predvodi Španiju ka borbi za titulu svetskog prvaka, neočekivana zvezda Mundijala postao je njegov trogodišnji polubrat Kejn. Dečak je simpatičnim reakcijama, navijanjem i proslavljanjem golova privukao pažnju kamera, a snimci sa tribina ubrzo su preplavili društvene mreže.

Foto: David Ramos / Getty images / Profimedia

Kejn je posebno oduševio publiku tokom pobede Španije nad Austrijom, kada je podigao ruke i iz sveg glasa uzviknuo „Idemo“. Novi emotivan trenutak usledio je posle polufinalne pobede nad Francuskom, kada je potrčao kroz tribine pravo u zagrljaj starijeg brata. Jamal ga je podigao i čvrsto zagrlio dok su zajedno proslavljali plasman Španije u finale Svetskog prvenstva.

Posebna veza

Mladi fudbaler ne krije koliko je vezan za brata, kojeg često prikazuje na svojim profilima na društvenim mrežama. Kejn ga je pratio i tokom proslave titule evropskog prvaka 2024. godine, a pojavio se i na svečanosti dodele Zlatne lopte u Parizu.

„Moj mlađi brat mi znači sve. Zaljubljen sam u njega, imam osećaj kao da mi je sin“, rekao je Jamal govoreći o njihovom odnosu.

Kako je objasnio, posebno ga raduje što danas može da omogući majci i mlađem bratu život kakav njegova porodica ranije nije imala.

„Vidim da je moja majka srećna i da moj brat može da ima detinjstvo kakvo bih ja voleo da sam imao. To me čini najsrećnijim“, priznao je fudbaler.

Pogledajte u galeriji fotografije preslatkog Kejna:

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal u zagrljaju sa trogodišnjim bratom Kejnom Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Skromni počeci

Iako sa samo 19 godina već pripada najvećim zvezdama svetskog fudbala, iza Lamina Jamala nalazi se priča o odrastanju u skromnim uslovima i gotovo neverovatnom usponu.

Lamin Jamal Nasraui Ebana rođen je 13. jula 2007. godine u Esplugues de Ljobregatu, nedaleko od Barselone. Njegov otac Munir Nasraui poreklom je iz Maroka, dok majka Šejla Ebana potiče iz Ekvatorijalne Gvineje. Roditelji su se razišli dok je bio mali, ali su oboje nastavili da učestvuju u njegovom životu.

Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Odrastao je u Rokafondi, radničkom naselju u katalonskom gradu Mataru. Reč je o jednom od delova grada sa najnižim prosečnim prihodima, a Jamal i danas odaje počast kraju iz kojeg je potekao. Golove često proslavlja pokazujući prstima broj 304, koji predstavlja poslednje tri cifre poštanskog broja Rokafonde.

Put do vrha

Prve fudbalske korake napravio je u lokalnom klubu La Toreta, odakle je sa sedam godina prešao u čuvenu Barseloninu akademiju La Masiju. Kroz mlađe kategorije napredovao je brže od većine svojih vršnjaka, pa je vrlo rano dobio priliku da trenira sa prvim timom.

Pogledajte u galeriji fotografije Jamala sa ocem:

1/10 Vidi galeriju Munir Nasraui otac Lamina Jamala Foto: Printskrin/Instagram

Za seniorski sastav Barselone debitovao je u aprilu 2023. godine, kada je imao samo 15 godina, devet meseci i 16 dana. Time je postao najmlađi fudbaler koji je nastupio za prvi tim katalonskog kluba. Kasnije je postao i najmlađi igrač i strelac u istoriji reprezentacije Španije, dok je na Evropskom prvenstvu 2024. oborio još nekoliko starosnih rekorda.

Video: Ovo je devojka Lamina Jamala