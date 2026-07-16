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Holivud se oprašta od novozelandskog glumca Sema Nila, koji je preminuo u ponedeljak u 78. godini. Jedan od njegovih saradnika bio je glumac Alek Boldvin, koji je na svojim društvenim mrežama podelio video u kom se prisetio svog starog prijatelja. Ali je njegov oproštaj naišao na kritike.

Boldvin i Nil su zajedno glumili u filmu "Lov na Crveni oktobar" iz 1990. godine. Boldvin (68) je snimio video u ponedeljak nakon vesti o smrti glumca, ali je Nila spomenuo samo u prvih 10 i poslednjih 5 sekundi. Način na koji mu je odao počast izazvao je lavinu reakcija na internetu, a korisnici društvenih mreža optužili su Boldvina da se fokusirao samo na sebe.

"Samo sam hteo na brzinu da vam kažem koliko me potresla vest o smrti Sema Nila. Kad sam radio "Lov na Crveni oktobar", snimali smo ‘89, izašao je 1990, davno", rekao je na početku videa, a onda se prisetio svog iskustva sa snimanja filma.

Govorio je kako mu je to jedna od prvih velikih filmskih uloga, hvalio je reditelja Džona Maktirnana, govorio o susretu s autorom Tomom Klansijem i spomenuo 14 kolega iz glumačke ekipe, uključujući Šona Konerija, Tima Karija i Džejmsa Erla Džonsa. Ali Nila je jedva spomenuo.

Sem Nil Foto: Clemens Niehaus / imago stock&people / Profimedia

Na kraju videa rekao je: "To je jedan od retkih filmova koje sam ikada snimio, a da se sećam celog filma. Toliki sam obožavatelj tog rada. Ne samog sebe. Nisam obožavatelj svog rada, ali jesam obožavatelj njihovog rada. U svakom slučaju, o, moj Bože. Bože moj. Sem Nil. Moja ljubav ide njegovoj porodici."

S obzirom na to da je ograničio komentare ispod objave na Instagramu, korisnici su na X-u pokrenuli raspravu i oštro kritikovali njegovu počast. "Klasično je za Boldvina da sve vrti oko sebe, čak i kada bi cilj trebalo da bude odavanje počasti legendarnom kolegi", "Zaboravio je o čemu je trebalo da priča? Nije imao ništa da kaže o Semu", "Mislim da se setio svrhe videa u poslednjih 15 sekundi", pisali su, prenosi Page Six.

Sem Nil Foto: Geoff Robins / AFP / Profimedia

Ipak, neki su i branili to što je glumac rekao: "Uvek tako smirujuće, saosećajno i ljubazno govoriš o svim ljudima s kojima si sarađivao", "Nisi mnogo rekao o Semu Nilu, ali dobra introspekcija o Crvenom oktobru. Trebalo bi ponovo da ga pogledam! Sem Nil je bio veličanstven. Bila sam zaljubljena u njega decenijama!"

Nil je u aprilu objavio da je izlečen od raka krvi trećeg stadijuma nakon što je prošao lečenje. Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova porodica.

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