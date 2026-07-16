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Zendeja je još jednom pokazala zbog čega je godinama u vrhu lista najbolje obučenih zvezda Holivuda. Na premijeri novog filma "Odiseja“ u Njujorku pojavila se u upečatljivoj beloj kreaciji koja je u trenutku privukla pažnju modnih kritičara, fotografa i korisnika društvenih mreža.

Glumica je na crveni tepih stigla u unikatnoj haljini francuske modne kuće Matières Fécales, a čitav stajling bio je osmišljen sa jasnom idejom - da ostavi utisak nečeg eteričnog i gotovo nestvarnog. Mnogi su njen izgled odmah uporedili sa anđeoskom pojavom.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje o kom bruji svet:

1/4 Vidi galeriju Zendaja na premijeri filma „The Odyssey“ u beloj haljini sa krilima Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Haljina je bila duga, bela i veoma efektna, sa asimetričnim dekolteom bez bretela, ali detalj koji je bez sumnje obeležio čitavo izdanje bila su velika bela krila pričvršćena na leđima. Upravo taj element dao je čitavom autfitu dozu spektakla i učinio da Zendaja izgleda kao da je sišla sa modne piste budućnosti.

Poseban utisak ostavljao je i raskošni šlep inspirisan perjem, koji se vukao iza nje dok je prolazila crvenim tepihom. Sve zajedno delovalo je dramatično, glamurozno i veoma promišljeno, u stilu po kojem je glumica već prepoznatljiva.

Pogledajte u galeriji i fotografije Zendeje sa minđušama od istorijski vrednih artefakta:

1/4 Vidi galeriju Zendaja u beloj Žakmusovoj haljini i minđušama sa drevnim zlatnim diskovima na londonskom predstavljanju filma Odiseja Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Uz ovu neobičnu kreaciju Zendaja je ponela bele salonke sa špicastim vrhom i skulpturalnom potpeticom, čime je dodatno naglasila futurističku notu stajlinga. Mnogima su upravo cipele bile jedan od najintrigantnijih detalja, jer su svojim dizajnom izazvale brojne komentare na mrežama.

Kako bi haljina ostala u prvom planu, ostatak izgleda bio je sveden i pažljivo balansiran. Kosu je nosila u opuštenoj ribljoj pletenici, dok je šminka bila nežna i u prirodnim tonovima. Ceo izgled zaokružila je dugim dijamantskim minđušama brenda Chopard.

Video: Zendeja u zelenoj haljini