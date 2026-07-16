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Frontmen američkog benda Beartooth, Kejleb Šomo, i njegova supruga Fler zvanično su pokrenuli postupak za okončanje braka koji je trajao 14 godina. Par je početkom nedelje zajednički podneo zahtev za razvod Višem sudu u Los Anđelesu, a tokom braka nisu dobili decu.

Vest o razvodu stigla je manje od dva meseca nakon što je muzičar javno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji. Kejleb je 23. maja na Instagramu saopštio da je gej, navodeći da je dugo pokušavao da razume i prihvati osećanja koja je godinama potiskivao.

Kejleb Šomo, Fler Šomo Foto: Jesse Grant / Getty images / Profimedia

Teško priznanje

Šomo, koji se sa Fler venčao u aprilu 2012. godine, objasnio je da mu je bilo potrebno mnogo vremena da se suoči sa sopstvenim identitetom. Govorio je i o borbi sa depresijom, samopreziranjem i alkoholom, ističući da mu je trezvenost omogućila da jasnije sagleda deo sebe koji je dugo pokušavao da sakrije.

Muzičar je kasnije priznao da je trenutak u kojem je supruzi saopštio istinu bio izuzetno težak i zastrašujući. Nakon toga je počeo da odlazi na terapiju, svestan da ga čeka dug proces prihvatanja i prevazilaženja osećaja krivice.

Oglasila se supruga

Kejleb Šomo, Fler Šomo Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Fler je ubrzo nakon njegove objave potvrdila da se njihov zajednički život završava. Nije skrivala da ju je saznanje duboko pogodilo i da istovremeno pokušava da podrži čoveka kojeg voli i da prihvati gubitak budućnosti koju su godinama zajedno gradili.

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