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Harison Ford je 13. jula proslavio je 84. rođendan, a tim povodom je portal E! News ponovo podelio snimak njegove reakcije iz jednog ranijeg razgovora s novinarima koja je nasmejala brojne obožavatelje.

Slavni glumac odgovarao je na pitanja novinara, a posebnu pažnju privukla je iskrenost jedne novinarke koja je odlučila da mu bez zadrške udeli kompliment.

"Ja i dalje mislim da ste vi jako zgodni", rekla mu je pred okupljenima, što je izazvalo smeh u prostoriji. Međutim, još zabavnija bila je Fordova reakcija. Glumac ju je pogledao pomalo zbunjeno, duboko udahnuo, počešao se ispod nosa i nekoliko trenutaka ostao bez reči.

Novinarka se nije zaustavila na tome. "I dalje izgledate odlično", nastavila je, te ga upitala kako uspeva da održai takvu formu u tim godinama.

Ford je na trenutak ostao ozbiljan, a zatim odgovorio u svom prepoznatljivom suvom humoru. "Imao sam sreće s ovim telom. Hvala što ste primetili", rekao je glumac, čime je ponovo izazvao smeh okupljenih.

Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Harison Ford je legenda"

Snimak je brzo postao viralan, a mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su Fordovu reakciju i njegov smisao za humor. "Njegov izraz lica nakon komplimenta je sve", napisao je jedan korisnik. "Harison Ford i dalje ima neverovatnu harizmu", dodao je drugi.

Mnogi su se složili da je upravo njegova opuštenost i sposobnost da se našali na svoj račun razlog zbog kog ga publika i nakon više od pet decenija karijere toliko voli.

Foto: Rich Polk for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tajna njegove forme krije se u aktivnom životu

Iako se Ford našalio, iza njegove forme ipak stoje godine discipline i aktivnog načina života. Glumac je ranije otkrio da redovno vežba, vozi bicikl i igra tenis, a u treninzima se fokusira na održavanje snage, pokretljivosti i kondicije.

U osamdesetim mu, kako je govorio, nije cilj da izgleda kao bodibilder, već da ostane jak i pokretan. Uz pomoć treninga prilagođenih njegovom dobu radi na celom telu, a posebno mu je važno da održi ravnotežu i smanji rizik od povreda.

U galeriji pogledajte fotografije Harisona Forda:

1/9 Vidi galeriju Harison Ford se tokom godina ne menja Foto: The CW / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia, MCF MegaComFilm

Ford je govorio i o svojoj ishrani, koju je s vremenom promenio. Izbacio je meso i mlečne proizvode i uglavnom se odlučio za ishranu bogatu povrćem i ribom. Takav način života, uz stalnu fizičku aktivnost, pomogao mu je da ostane u formi i tokom osme decenije života.

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