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Legendarni fudbaler Dejvid Bekam stalni je gost na tribinama ovog Svetskog prvenstva, ali ono što je sinoć doživeo ipak ga je dotuklo. Bekam je bio slomljen nakon što je Argentina pobedila Englesku u polufinalu i nije sakrio suze, a sve vreme ga je tešila supruga Viktorija Bekam.

Kamere su za vreme duela pratile porodicu Bekam, a na poslednjih nekoliko utakmica je slavni bračni par poveo i svoju decu, Romea, Harper i Kruza. U 55. minutu Entoni Gordon zabio je gol i doveo Tri lava u vođstvo, a Bekamovi su skakali na tribinama, dok je Spajsica svom suprugu skočila u zagrljaj.

Ipak, veselje nije dugo trajalo jer je Argentina izvela kasni preokret, postigavši dva gola u svega sedam minuta. Bekam je tako morao da gleda kako njegov dobar prijatelj i igrač njegovog kluba Inter Majami, Lionel Mesi, pobeđuje njegovu zemlju na Svetskom prvenstvu. Bivšem reprezentativcu (51) takav poraz teško je pao, a na tribinama su ga grlili i tešili supruga i sin Kruz.

Nakon utakmice oglasio se na svojim društvenim mrežama i kratko uputio poruku reprezentaciji: "Slomljena su srca svima nama, ali ostaju uspomene koje nas inspirišu i traju zauvek... Hvala našem timu, našim navijačima i našoj zemlji na onome što ste nam dali na ovom Svetskom prvenstvu."

Modna dizajnerka (52) ipak se pobrinula da ovoga puta na tribinama pokaže emocije, nakon što je ismejana na društvenim mrežama kada nije reagovala na gol Džuda Belingema u četvrtfinalu. Dejvid je stao u odbranu svoje supruge, napisavši kroz smeh: "Slavila je u sebi, garantujem da su njene reakcije bile malo sporije od mojih."

Video: Dejvid Bekam pokazao baštu