izjasnio se da nije kriv

izjasnio se da nije kriv

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Nik Rajner uhapšen je pre sedam meseci zbog ubistva svojih roditelja, holivudskog reditelja Roba Rajnera i Mišel Rajner, a izvori tvrde da sada izgleda neprepoznatljivo.

"Nik više ne izgleda kao Nik. Njegovo stanje se brzo pogoršava. Niko ga ne bi prepoznao. Gotovo je ćelav jer kosu moraju da mu održavaju veoma kratkom kako bi sprečili ulazak parazita, a jako je mršav zbog intenzivnih lekova koje uzima. Oči su mu jako upaljene", rekao je izvor blizak porodici za Daily Mail.

Foto: Pool pics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dodao je i da se Niku pogoršalo psihičko stanje jer se i dalje nalazi u samici.

"Nik se godinama nije osećao dobro. Ali pre zatvora je moglo da se prepozna nešto od njegove ličnosti. Sada ne. On je kao brbljivo dete, potpuno van sebe. Toliko je loše da se njegovi advokati teško upuštaju u razgovor s njim", naveo je izvor, koji je rekao da su Nikovi brat i sestra, Džejk i Romi, navodno takođe zabrinuti "da više nikada neće biti normalan i da bi mogao da umre jer bi srce moglo da mu oslabi od stalnog naprezanja".

Rob Rajner i Nik Rajner na crvenom tepihu Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Rajner se nalazi u zatvoru Los Angeles Twin Towers od smrti roditelja u decembru 2025. godine. Suočava se s doživotnim zatvorom bez mogućnosti uslovnog otpusta ili mogućom smrtnom kaznom. Niku je dijagnostikovana šizofrenija i imao je istoriju zavisnosti od droga u vreme ubistava svojih roditelja.

Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia

Rob i Mišel pronađeni su izbodeni nasmrt u svom domu u Los Anđelesu. Reditelj je imao 79, a njegova supruga 70 godina. Nik se u februaru izjasnio da nije kriv.

Izvori su za Page Six otkrili da Nik i dalje ima podršku svoje tetke Eni Rajner, Robove sestre. "Eni je podržavala Nika tokom celog pravnog postupka. Uprkos okolnostima slučaja, ostala je uz njega i njena prisutnost mu je mnogo značila", otkrio je izvor blizak slučaju.

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