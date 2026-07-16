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Bubnjar Goran Bulatović Manza, jedan od osnivača kultnog beogradskog benda Partibrejkers, preminuo je u 67. godini. Ostaće upamćen kao originalni član postave koji je učestvovao u stvaranju ranog zvuka ove grupe i ostavio neizbrisiv trag u njihovim prvim muzičkim koracima.

Goran Bulatović, rođen 1959. godine, imao je izuzetno važnu ulogu u prvim godinama postojanja Partibrejkersa.

Ovaj legendarni bend nastao je 1982. godine u Beogradu, kada su ga osnovali Zoran Kostić Cane i Goran Bulatović Manza, zajedno sa Nebojšom Antonijevićem Antonom i Ljubišom Kostadinovićem. Od tih ranih početaka, bend je rastao i kasnije postao jedan od najuticajnijih sastava jugoslovenske i regionalne rok scene.

Emotivni oproštaj kolega

Članovi Partibrejkersa oprostili su se od svog nekadašnjeg kolege emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući njegov značaj za nastanak i razvoj benda.

U oproštaju su naveli da će Manza zauvek ostati upamćen kao neponovljiv deo njihove istorije.

Na zvaničnom profilu grupe podeljena je dirljiva poruka posvećena preminulom bubnjaru:

"Poslednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje, koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers."

(Kurir.rs/ Srbijadanas)

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