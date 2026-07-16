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Eliot Pejdž trenutno promoviše svoj novi film „Odiseja“, a na njujorškoj premijeri imao je posebno društvo. Glumcu se u utorak, 14. jula, u bioskopu Ej-Em-Si Linkoln Skver pridružila devojka Džulija Šiplet, što je bilo jedno od njihovih retkih zajedničkih pojavljivanja na crvenom tepihu.

Par je zajedno pozirao fotografima, a za premijeru su odabrali elegantna izdanja. Eliot je nosio crno odelo u kombinaciji sa prugastom košuljom, dok je Džulija odabrala dugu braon haljinu pripijene siluete sa preklopljenim dekolteom.

Džulija je Eliota pratila i na ranijim događajima u okviru promocije filma. Prošle nedelje bila je sa njim na londonskoj premijeri „Odiseje“, iako tada nisu zajedno pozirali na crvenom tepihu. Nakon projekcije objavila je nekoliko fotografija večeri na Instagramu i pohvalila film.

1/5 Vidi galeriju Eliot Pejdž na njujorškoj premijeri filma Odiseja Foto: Jason Shore / imago stock&people / Profimedia, Lev Radin / Sipa USA / Profimedia, Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

„Gledala sam ovaj šarmantni mali nezavisni film pod nazivom Odiseja (možda je zasnovan na knjizi?? Nisam sigurna), baš mi se dopao. Trebalo bi da pokušate da ga pogledate ako budete imali priliku“, napisala je u objavi.

Vezu su potvrdili prošle godine

Eliot i Džulija svoju vezu javno su otkrili prošlog juna, ali su se od tada zajedno u javnosti pojavili svega nekoliko puta. Nije poznato kada i gde su se upoznali.

Glumac poznat po seriji „Ambrela akademija“ prvi put je javno pokazao vezu 29. juna 2025. godine, kada je tokom Meseca ponosa na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju.

Svoju privatnost uglavnom su čuvali za sebe sve do septembra iste godine, kada su prvi put zajedno prošetali crvenim tepihom. Pojavili su se na premijeri Gučijevog kratkog filma „Tigar“ tokom Nedelje mode u Milanu, nekoliko dana nakon što su fotografisani iza pozornice na brodvejskoj premijeri predstave „Kolor teoris“ Hulija Toresa.

1/5 Vidi galeriju Eliot Pejdž promenio je pol, nekada je bio Elen Foto: Bonnie Biess / Getty images / Profimedia, Profimedia

Za Eliotov 39. rođendan u februaru, Džulija mu je posvetila objavu na Instagramu uz nekoliko njegovih fotografija.

„Srećan rođendan, E, dušo!!“, napisala je.

„Kakva sam srećnica što imam tako dragog, strpljivog i podržavajućeg dečka koji uvek želi da naruči i pomfrit. Otvorio si moje malo, staro srce i tako te je lako slaviti.“

Džulija je Eliotova prva javno poznata partnerka otkako je u decembru 2020. godine objavio da je transrodna i nebinarna osoba.

Ko je Džulija Šiplet?

Džulija Šiplet je američka komičarka, spisateljica i glumica koja se proslavila zahvaljujući skečevima na društvenim mrežama. Veću pažnju privukla je 2021. godine imitacijom Mije Ponseto u parodiji slučaja poznatog kao „SoHo Karen“.

Na televiziji se prvi put pojavila 2018. godine u epizodi serije „Krešing“, a kasnije je pozajmila glas jednom liku u animiranoj seriji „Ameriken ded!“, kao i u miniseriji „Ed vorld“. Nakon toga dobila je stalnu ulogu u seriji „Overkompensejting“, čija se druga sezona očekuje.

U razgovoru za Vulture govorila je i o promeni sopstvenog pristupa komediji, kao i o stilu koji naziva „hot-gerl komedija“.

„Godinama sam mislila da će ljudi, ako se oblačim što jednostavnije i aseksualnije, imati manje predrasuda prema meni i mom materijalu i da će me ozbiljnije shvatati kao komičarku“, rekla je.

„Ali ako je ‘hot-gerl komedija’ išta dokazala, to je da možete biti veoma smešni, a istovremeno seksi i elegantni. Sada mislim da je nošenje nečega zabavnog i posebnog na sceni znak umeća, jer pokazuje da ste se potrudili zbog svoje publike.“

(Kurir.rs/ Index)

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