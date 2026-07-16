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Nekadašnji seks simbol devedesetih ponovo je u centru pažnje. Karmen Elektra dokazala je da godine nisu prepreka za samopouzdanje i dobar izgled - u 54. godini vratila se pred objektive magazina "Plejboj" koji je obeležio veliki deo njene karijere.

Karmen Elektra koju publika pamti po ulozi u seriji "Čuvari plaže", odlučila je da se nakon 30 godina ponovo pojavi u kultnom magazinu "Plejboj". Međutim, ovoga puta nije privukla pažnju samo izgledom, već i porukama o starenju, ljubavi, samopouzdanju i prihvatanju sebe.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Za Karmen ovo nije samo povratak fotografisanju, već i prilika da pokaže da žena može da bude zavodljiva, sigurna u sebe i zadovoljna svojim izgledom u svakoj životnoj dobi.

"Nikada ne treba da prestanete da budete ono što jeste", poručila je ona, govoreći o tome koliko joj je bilo važno da tokom godina ostane verna sebi.

Karmen Elektra danas Foto: Matthias Wehnert/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Povratak Karmen Elektre koji je iznenadio mnoge

Karmen Elektra se prvi put pojavila u "Plejboju" 1996. godine i tada postala jedno od najprepoznatljivijih lica pop kulture. Njena karijera obeležena je televizijskim ulogama, muzikom, modom i statusom jedne od najpoznatijih lepotica svog vremena.

Foto: Profimedia

Tri decenije kasnije odlučila je da se vrati tamo gde je sve počelo. U novom izdanju magazina nije samo pozirala, već je preuzela i ulogu savetnice, odgovarajući na pitanja čitalaca o vezama, samopouzdanju i životnim izazovima.

Karmen je ranije govorila da je veliku podršku na početku karijere dobila od muzičke legende Princa, koji joj je pomogao da pronađe svoj prepoznatljiv imidž.

Upravo umetničko ime Karmen Elektra postalo je njen zaštitni znak, a nedavno ga je čak i zvanično usvojila.

Njena poruka ženama: Godine nisu kraj, već nova faza

U razgovoru za magazin govorila je i o ljubavi i odnosima u zrelijim godinama, naglašavajući da žena ne treba da se odrekne zabave, želja i novih iskustava samo zato što vreme prolazi.

Njena priča još jednom je pokrenula pitanje zašto se žene često osećaju nevidljivo kako stare, dok muškarci u istim godinama dobijaju etiketu "šarma i iskustva".

Karmen Elektra pokazala je da se samopouzdanje ne meri godinama, već stavom prema sebi.

(Kurir.rs/ Žena)

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