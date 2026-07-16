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Poznata "mamadžerka" Kris Džener tužnom objavom na društvenoj mreži Instagram saopštila je javnosti da je ostala bez majke, Meri Džo Šenon, koju su svi u porodici Kardašijan-Džener uključujući i nju samu najčešće oslovljavali sa Em Džej. Meri je preminula 10 dana uoči 92. rođendana.

Uz jednu njenu stariju fotografiju, Kris joj je i onlajn uputila poslednje zbogom.

- Danas smo se oprostili od moje prelepe majke, Em Džej. Ne postoje reči koje bi mogle da opišu koliko mi je značila, niti bol koju osećam zbog toga što sam morala da se oprostim od nje. Moja mama bila je srce naše porodice. Naučila me je svemu što je zaista važno; da bezuslovno volim svoju porodicu, da budem dobra prema ljudima, da uvek budem uz one koje volim i da nijedan zajednički trenutak nikada ne uzimam zdravo za gotovo - počela je ona.

Pogledajte u galeriji fotografije Meri Džo Šenon:

1/8 Vidi galeriju Meri Džo Šenon Foto: E! / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, BAR / Backgrid UK / Profimedia

- Naučila nas je da je porodica sve. Pokazala nam je kako se voli bezuslovno i kako se radost pronalazi u malim, svakodnevnim trenucima. Naučila me je kako da se sa životnim izazovima suočavam hrabro, istrajno i s verom. Mama, hvala ti za svaku žrtvu koju si podnela, za svaku mudrost koju si podelila sa nama i za svaki trenutak u kojem si nas volela celim svojim bićem. Nedostajaće mi naši svakodnevni razgovori, tvoj osmeh i smeh... Srca su nam slomljena, ali utehu nalazimo u saznanju da ljubav poput tvoje nikada zaista ne odlazi. Tvoja ljubav nastaviće da živi u našoj porodici, u našim običajima, u svakom trenutku koji provodimo zajedno i u svakom životu koji si dotakla - nastavila je Kris Džener.

- Kad god pogledam svoju decu i svoje unuke, u svima njima zauvek ću videti delić tebe. Ne postoji nijedan deo mene koji nisi oblikovala. I ako sam u životu išta uradila kako treba, to je zato što sam ceo svoj život nastojala da živim onako kako bi te učinila ponosnom. Svaka uspomena, svaki trenutak, svaki blagoslov, sve to dugujem tebi. I do kraja života, svakoga dana zahvaljivaću se Bogu što si baš ti bila moja majka - naglasila je.

- Moje srce slomljeno je na milion delova... Hvala ti što si mi podarila najlepše detinjstvo i, o, kakav si mi divan i blagosloven život omogućila... Voleću te zauvek, mama. Hvala ti što si nam dala sve - zaključila je potom Kris, prenosi 24sedam.

Reakcije unuka

Meri Džo Kembel je napunila 91 godinu u julu 2025. godine, a taj rođendan je proslavila okružena ljubavlju porodice na svečanom ručku u čuvenom restoranu The Ivy.

Na dirljivu objavu o njenoj smrti odmah su reagovale unuke Kajli Džener i Kortni Kardašijan, dok se ostali članovi porodice (Kim, Kloi, Rob i Kendal) još uvek nisu javno oglasili saopštenjima povodom gubitka bake.

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