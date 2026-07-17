"Dokle više? Ženo, gde ti je dostojanstvo?!" Bjanka Ćensori ponovo šokirala javnost, kritike ne prestaju
Bjanka Ćensori već dugo ne mora mnogo da se trudi kako bi privukla pažnju javnosti. Dovoljno je da se pojavi na ulici u jednoj od svojih smelih odevnih kombinacija, pa da fotografije za kratko vreme obiđu svet i izazovu lavinu komentara.
Tako je bilo i tokom njenog poslednjeg izlaska sa suprugom Kanjeom Vestom u Los Anđelesu. Australijska arhitektkinja i umetnica ovoga puta izabrala je pripijenu kombinaciju u boji kože, kojom je još jednom jasno pokazala da ne namerava da se povinuje uobičajenim modnim pravilima.
Izdanje koje nije moglo da prođe nezapaženo
Tridesetjednogodišnja Bjanka pojavila se u topu bez bretela sa izuzetno dubokim dekolteom, koji je uklopila sa uskim helankama visokog struka. Kombinaciju je upotpunila tamnosmeđim čizmama do kolena, dok je u ruci nosila mobilni telefon.
Zbog boje i kroja odeće, njen stajling izdaleka je stvarao utisak nagog tela, a pažnju javnosti privukla je i činjenica da ispod pripijene garderobe, prema pisanju stranih medija, nije nosila donji veš.
Ovo je bilo prvo zapaženije pojavljivanje para nakon raskošne proslave Kanjeovog rođendana u Versaju. Vest i Sensori tada su sa dvadesetak bliskih ljudi prisustvovali privatnom maskenbalu, a slavlje je nastavljeno u luksuznom hotelu u okviru kompleksa.
Društvene mreže preplavili komentari
Kao i mnogo puta do sada, Bjankin modni izbor podelio je korisnike društvenih mreža. Dok deo javnosti njen stil posmatra kao oblik umetničkog izražavanja i provokacije, drugi smatraju da je odavno prešla granicu dobrog ukusa.
Pogledajte u galeriji gola izdanja Bjanke Ćensori:
„Hoće li se ta žena ikada normalno obući?“, „Dokle više, Bjanka? Ovo je vrhunac neukusa!“,„Ne bih voleo da budem u tvojoj blizini, mogu misliti koliko si se upalila u toj sintetici“ i „Ženo, gde ti je dostojanstvo?!“, glasili su neki od komentara upućenih supruzi kontroverznog repera.
Video: Kanje Vest iskopirao JK