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Bjanka Ćensori već dugo ne mora mnogo da se trudi kako bi privukla pažnju javnosti. Dovoljno je da se pojavi na ulici u jednoj od svojih smelih odevnih kombinacija, pa da fotografije za kratko vreme obiđu svet i izazovu lavinu komentara.

Tako je bilo i tokom njenog poslednjeg izlaska sa suprugom Kanjeom Vestom u Los Anđelesu. Australijska arhitektkinja i umetnica ovoga puta izabrala je pripijenu kombinaciju u boji kože, kojom je još jednom jasno pokazala da ne namerava da se povinuje uobičajenim modnim pravilima.

Izdanje koje nije moglo da prođe nezapaženo

Tridesetjednogodišnja Bjanka pojavila se u topu bez bretela sa izuzetno dubokim dekolteom, koji je uklopila sa uskim helankama visokog struka. Kombinaciju je upotpunila tamnosmeđim čizmama do kolena, dok je u ruci nosila mobilni telefon.

Zbog boje i kroja odeće, njen stajling izdaleka je stvarao utisak nagog tela, a pažnju javnosti privukla je i činjenica da ispod pripijene garderobe, prema pisanju stranih medija, nije nosila donji veš.

Ovo je bilo prvo zapaženije pojavljivanje para nakon raskošne proslave Kanjeovog rođendana u Versaju. Vest i Sensori tada su sa dvadesetak bliskih ljudi prisustvovali privatnom maskenbalu, a slavlje je nastavljeno u luksuznom hotelu u okviru kompleksa.

Društvene mreže preplavili komentari

Kao i mnogo puta do sada, Bjankin modni izbor podelio je korisnike društvenih mreža. Dok deo javnosti njen stil posmatra kao oblik umetničkog izražavanja i provokacije, drugi smatraju da je odavno prešla granicu dobrog ukusa.

Pogledajte u galeriji gola izdanja Bjanke Ćensori:

1/12 Vidi galeriju Bjanka Ćensori gola izdanja u martu i aprilu 2024 Foto: GAMR/KHROME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, ShotbyJuliann / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Hoće li se ta žena ikada normalno obući?“, „Dokle više, Bjanka? Ovo je vrhunac neukusa!“,„Ne bih voleo da budem u tvojoj blizini, mogu misliti koliko si se upalila u toj sintetici“ i „Ženo, gde ti je dostojanstvo?!“, glasili su neki od komentara upućenih supruzi kontroverznog repera.

Video: Kanje Vest iskopirao JK