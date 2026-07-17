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Jedan lajk Pavla Mensura bio je dovoljan da nove fotografije Jelisavete Orašanin sa Balija privuku još veću pažnju javnosti. Glumica već danima sa pratiocima deli prizore sa egzotičnog putovanja, ali je njen poslednji modni izbor uspeo da zaseni čak i tropski ambijent.

Jelisaveta je pred objektiv stala u kratkoj suknji i topu sa istim dezenom. Letnja kombinacija otkrila je njen zategnut stomak i duge noge, pa su komentari na račun njenog izgleda ubrzo počeli da se nižu ispod objave.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Među onima koji su odmah reagovali našao se i Pavle Mensur, koji je lajkovao njene fotografije. Njegova reakcija nije promakla pratiocima, posebno nakon što su se proteklih nedelja u javnosti pojavile njihove zajedničke fotografije i snimci.

Dani posvećeni Petri i Bogdanu

Iako je njen izgled ponovo postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, Jelisaveti je tokom boravka na Baliju u prvom planu vreme koje provodi sa ćerkom Petrom i sinom Bogdanom.

Pogledajte u galeriji kadrove sa letovanja na Baliju:

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Baliju sa decom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Glumica je sa naslednicima obilazila živopisne ulice, galerije i druge znamenitosti ostrva, dok su deo odmora proveli kraj bazena, u šetnjama i upoznavanju lokalne kulture. Fotografije koje objavljuje pokazuju da je daleko od poslovnih obaveza pronašla priliku da se potpuno posveti deci.

Pre puta na Bali, Jelisaveta je boravila na Adi Bojani u društvu Pavla Mensura, a potom se sa Petrom i Bogdanom uputila na egzotično ostrvo. Njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je podgrejalo interesovanje za odnos dvoje glumaca.

Pavlova reakcija nije prošla nezapaženo

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

O privatnom životu Jelisavete Orašanin poslednjih meseci mnogo se govori. Početkom juna pojavila se vest da se ona i Miloš Teodosić rastaju nakon devet godina braka, tokom kojeg su dobili dvoje dece.

Istovremeno su počele priče o njenoj vezi sa Pavlom Mensurom. Njih dvoje u početku nisu javno govorili o svom odnosu, ali su fotografisani dok šetaju zagrljeni i razmenjuju nežnosti, a mladi glumac je potom objavio i zajednički kadar.

Video: Jelisaveta Orašanin trenira