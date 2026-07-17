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Milica Tomaševićprivukla je veliku pažnju novom objavom na društvenim mrežama. Glumica, koju publika pamti po brojnim televizijskim ulogama, ovog puta zamenila je elegantne haljine ležernim letnjim izdanjem i pokazala kako uživa daleko od gradske gužve.

Ona je pozirala u gornjem delu belog kupaćeg kostima i izuzetno kratkom teksas šortsu, a jednostavna kombinacija istakla je njenu vitku liniju i obline. Bez obuće i sa osmehom na licu, Milica je trčala po prostranoj livadi, okretala se pred kamerom i snimila kratak video koji je odmah privukao pažnju njenih pratilaca.

Foto: Printscreen/Instagram/mtomasevic222

Opuštenim snimkom oduševila pratioce

Glumica je pred kamerom delovala potpuno bezbrižno, dok su prirodni ambijent i njen ležeran izgled dodatno doprineli atmosferi snimka. Brojni korisnici društvenih mreža pohvalili su njenu figuru, ali i činjenicu da se predstavila bez prenaglašene šminke i komplikovanog stajlinga.

Komentari na račun njenog izgleda ubrzo su počeli da se nižu, a mnogi su poručili da Milica u ovom izdanju izgleda privlačnije nego ikada. Ipak, njen izgled nije jedino zbog čega glumica godinama privlači pažnju javnosti.

Foto: Printscreen/Instagram/mtomasevic222

Istovremeno studirala glumu i ekonomiju

Malo ko zna da je Milica Tomašević tokom školovanja napravila nesvakidašnji podvig. Dok je gradila put ka glumačkoj karijeri, odlučila je da se istovremeno obrazuje i u potpuno drugačijoj oblasti.

Razmatrala je studije arhitekture, ali se na kraju opredelila za ekonomiju. Polagala je prijemne ispite za oba fakulteta, a na rang-listi Ekonomskog fakulteta zauzela je prvo mesto.

Pogledajte u galeriji kako izgleda sestra lepe glumice:

1/4 Vidi galeriju Anđelka i Milica Tomašević Foto: Printscreen/Instagram/mtomasevic222, Anđelka Tomasevic/Facebook

„Razmišljala sam o arhitekturi, ali je izbor pao na ekonomiju, pa sam uporedo sa onim za glumu polagala prijemni i za ekonomski fakultet i bila prva na rang-listi. Onda sam odlučila da završim i jedne i druge studije i bila prinuđena da se snalazim, po tri meseca sam provodila kod kuće i u Beogradu i nekako uspevala da uvek sve uklopim. Bilo je teško, ali sam izdržala, a sad mi ekonomija dobro dođe da se snađem. Čak me i kolege često pitaju za ekonomski ili bankarski savet“, ispričala je svojevremeno Milica.

Video: Milica Tomašević na selu u opancima