Milica Tomašević u nikad smelijem izdanju: Glumica pokazala izvajanu figuru, a jedan detalj mnoge je iznenadio
Milica Tomaševićprivukla je veliku pažnju novom objavom na društvenim mrežama. Glumica, koju publika pamti po brojnim televizijskim ulogama, ovog puta zamenila je elegantne haljine ležernim letnjim izdanjem i pokazala kako uživa daleko od gradske gužve.
Ona je pozirala u gornjem delu belog kupaćeg kostima i izuzetno kratkom teksas šortsu, a jednostavna kombinacija istakla je njenu vitku liniju i obline. Bez obuće i sa osmehom na licu, Milica je trčala po prostranoj livadi, okretala se pred kamerom i snimila kratak video koji je odmah privukao pažnju njenih pratilaca.
Opuštenim snimkom oduševila pratioce
Glumica je pred kamerom delovala potpuno bezbrižno, dok su prirodni ambijent i njen ležeran izgled dodatno doprineli atmosferi snimka. Brojni korisnici društvenih mreža pohvalili su njenu figuru, ali i činjenicu da se predstavila bez prenaglašene šminke i komplikovanog stajlinga.
Komentari na račun njenog izgleda ubrzo su počeli da se nižu, a mnogi su poručili da Milica u ovom izdanju izgleda privlačnije nego ikada. Ipak, njen izgled nije jedino zbog čega glumica godinama privlači pažnju javnosti.
Istovremeno studirala glumu i ekonomiju
Malo ko zna da je Milica Tomašević tokom školovanja napravila nesvakidašnji podvig. Dok je gradila put ka glumačkoj karijeri, odlučila je da se istovremeno obrazuje i u potpuno drugačijoj oblasti.
Razmatrala je studije arhitekture, ali se na kraju opredelila za ekonomiju. Polagala je prijemne ispite za oba fakulteta, a na rang-listi Ekonomskog fakulteta zauzela je prvo mesto.
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„Razmišljala sam o arhitekturi, ali je izbor pao na ekonomiju, pa sam uporedo sa onim za glumu polagala prijemni i za ekonomski fakultet i bila prva na rang-listi. Onda sam odlučila da završim i jedne i druge studije i bila prinuđena da se snalazim, po tri meseca sam provodila kod kuće i u Beogradu i nekako uspevala da uvek sve uklopim. Bilo je teško, ali sam izdržala, a sad mi ekonomija dobro dođe da se snađem. Čak me i kolege često pitaju za ekonomski ili bankarski savet“, ispričala je svojevremeno Milica.
Video: Milica Tomašević na selu u opancima