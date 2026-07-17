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Leven Rambin,glumica koju je publika upoznala u seriji „Uvod u anatomiju“, otkrila je da je planirana operacija endometrioze za samo nekoliko trenutaka prerasla u borbu za život. Umesto kratkog oporavka nakon laparoskopske intervencije, probudila se na intenzivnoj nezi, okružena lekarima koji su joj rekli da je imala veliku sreću što je preživela.

Leven Rambin u seriji Uvod u anatomiju Foto: Karla Ruiz/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tridesetšestogodišnja glumica otišla je u bolnicu kako bi utvrdila obim endometrioze, uklonila eventualne priraslice i povećala šanse da u budućnosti dobije dete. Rambin se u julu prošle godine udala za fotografa Dosona Smita, a nije krila da sa suprugom želi da osnuje porodicu.

Tokom laparoskopije povređena joj je aorta

Glumica Leven Rambin nakon operacije endometrioze Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Zahvat koji je trebalo da bude minimalno invazivan dobio je dramatičan preokret kada je tokom operacije povređena njena aorta, najveći krvni sud u ljudskom telu. Prema rečima glumice, lekari su morali odmah da započnu hitnu operaciju kako bi zaustavili krvarenje, a dobila je i transfuziju krvi.

Kada se probudila, nalazila se na intenzivnoj nezi. Medicinski tim joj je saopštio da joj je život bio ozbiljno ugrožen i da je hitnom reakcijom sprečen najteži ishod.

Leven je kasnije ispričala da joj je doktorka priznala odgovornost za ono što se dogodilo. Iako je bila ljuta i potresena, glumica je čitav slučaj opisala kao izuzetno retku komplikaciju čije posledice i dalje pokušava da prihvati.

Leven Rambin Foto: Tommaso Boddi / Getty images / Profimedia

Umesto nekoliko malih rezova ostao joj veliki ožiljak

Rambin je fotografije iz bolničkog kreveta podelila na društvenim mrežama, gde je pokazala i veliki rez na stomaku. Napisala je da nije očekivala da će se iz bolnice vratiti sa ožiljkom dugim gotovo kao njena podlaktica.

„Otići na dijagnostiku i uklanjanje endometrioze, a izaći sa povređenom aortom, hitnom operacijom i ožiljkom veličine moje podlaktice, nije bilo u planu. Put do oporavka će biti dug, ali odlučna sam da ozdravim i osnujem porodicu. Oh, kako volim što sam žena“, poručila je glumica.

Nakon operacije dijagnostikovana joj je endometrioza prvog stadijuma, kao i polipi. Zbog ozbiljnosti povrede i produženog oporavka bila je prinuđena da odustane i od uloge u jednom predstojećem Netfliksovom projektu, na čijem snimanju je trebalo da se pojavi svega dve nedelje kasnije.

Leven Rambin Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

„Skoro sam izgubila život tokom operacije, a sve ovo radim kako bih se pripremila da imam decu“, rekla je glumica, dodajući da je zahvalna što je živa i odlučna da istraje u oporavku.

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